Eleccions del 14-F: urnes en pavellons i dues cues

Catalunya prioritzarà que en les pròximes eleccions, previstes per al 14 de febrer, els punts de votació s'ubiquin en pavellons i grans espais en comptes d'escoles, ja que els experts creuen que així es garantirà una major seguretat davant de la covid-19.

Així ho ha aprovat el Procicat a proposta del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència que lidera Bernat Solé.

Tot i que encara no està a punt del tot el protocol per a les pròximes eleccions catalanes, sí que s'ha donat llum verda a la part que tracta com hauran de ser els col·legis electorals.

El document estableix que hauran de ser espais grans, com pavellons, que permetin una baixa densitat -2,5 metres quadrats per persona, com a mínim- i que disposin de ventilació constant.

Només s'avalarà l'ús d'escoles quan no hi hagi alternativa, i sempre que es garanteixi que es desinfectaran a fons les instal·lacions abans que es reprengui l'activitat lectiva.

Sigui quin sigui l'espai, al seu interior s'haurà de garantir la distància de seguretat, que, per exemple, serà de dos metres entre les diferents meses electorals i 1,5 metres entre els electors, així com entre les taules i els electors.

Per evitar aglomeracions, el Procicat ha acordat que els electors esperin el seu torn a l'exterior dels punts de votació sempre que sigui possible.

Els votants es dividiran en dues cues, una per a col·lectius vulnerables i una altra per a la resta de població, i hauran d'entrar d'un en un al col·legi electoral.

Per accedir als punts de votació caldrà portar mascareta i també es facilitaran als electors altres elements de protecció com gel hidroalcohòlic.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller republicà va assegurar que el Govern català treballa per compatibilitzar el dret a vot de tot el món amb la preservació de la salut dels ciutadans.

Solé va admtre que la celebració de les eleccions estarà subjecta a la situació epidemiològica que hi hagi al febrer a Catalunya, però va aclarir que el Govern treballa amb la idea que els comicis es podran celebrar.



Vot per correu

Per facilitar el dret a vot, el Govern català preveu fomentar el vot per correu per afavorir que les persones confinades o positives per coronavirus puguin votar amb garanties i sense necessitat de posar en risc la seva pròpia salut o la dels altres.

En aquest sentit, el conseller responsable dels processos electorals va explicar que s'està treballant perquè el vot per correu es pugui sol·licitar i emetre sense sortir de casa.