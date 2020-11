La llei per permetre el vot telemàtic dels catalans a l'exterior, embarrancada al Parlament

La llei per permetre el vot telemàtic dels catalans residents a l'estranger està encallada al Parlament des del 2018. Hi va haver un primer intent de portar la regulació a la cambra catalana el 2016 però l'aplicació del 155 va fer decaure la iniciativa.

L'octubre del 2018 el departament d'Exteriors va aprovar una altra llei amb el mateix objectiu i Cs, PPC i PSC hi van presentar esmena a la totalitat en contra. La Junta de Portaveus no ha posat mai data per al debat a la totalitat que permetria o tombaria la tramitació de la iniciativa. Des del Departament d'Acció Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència argumenten que la llei s'ha d'aprovar per dos terceres parts de la cambra i que el rebuig de Cs, PPC i PSC ho fa inviable.

El primer intent de regular el vot electrònic en unes eleccions dels catalans residents a l'exterior va ser el 2016 quan l'exconsellera de Governació Meritxell Borràs va portar la iniciativa al Parlament, que fins i tot va superar el debat de les esmenes a la totalitat. Però la fi de la legislatura amb l'aplicació del 155 va fer que la iniciativa decaigués.

Per aquest motiu, a l'octubre del 2018 el departament d'Exteriors llavors liderat per Ernest Maragall va impulsar un altre projecte de llei amb el mateix objectiu. El mateix octubre es va registrar al Parlament i al cap de dos mesos Cs, PPC i PSC hi van presentar esmenes a la totalitat. I a partir de llavors, fa gairebé dos anys, el projecte de llei ha quedat aturat.

El 2016 els lletrats del Parlament van advertir que per aprovar la llei que regula el vot telemàtic dels catalans a l'exterior s'ha d'aprovar per dos terceres parts de la cambra, és a dir, un mínim de 90 diputats. Consideren que es tracta d'una llei que desenvolupa la llei electoral i, per tant, que necessita una majoria qualificada tal com estableix l'Estatut.

Des del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència veuen inviable desencallar la qüestió de cara a les eleccions previstes per al 14 de febrer tenint en compte que està previst que abans de Nadal es dissolgui el Parlament.

També remarquen des del Departament que en cas que es volgués regular el vot telemàtic per al conjunt de la població, no només els residents a l'exterior, s'hauria de modificar la Llei Orgànica de Règim Electoral (LOREG) des del Congrés i no n'hi hauria prou en fer una llei des del Parlament.