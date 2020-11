Puigdemont renuncia a ser el candidat a la presidència

L'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, no serà el candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat després del 14-F. Aquest dimecres acabava el termini que el partit havia fixat per presentar-se a les primàries i optar a ocupar el número u de la candidatura. A tres hores d'expirar el termini, Puigdemont ha distribuït un vídeo a Twitter on explica que no serà el candidat a la investidura però que "participarà" i formarà part de la candidatura de JxCat. No aclareix, però, si ho vol fer des del número u de la llista o des d'altra posició. De fet, assegura que serà a la candidatura per "liderar-la", i alhora esperona els militants de JxCat a "trobar un candidat que pugui participar a la investidura".





Persistir és vèncer https://t.co/ane2ZZz3kh — Carles Puigdemont (@KRLS) November 11, 2020