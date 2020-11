El major Trapero, restituït com a cap dels Mossos després de la seva absolució

El major Trapero, restituït com a cap dels Mossos després de la seva absolució

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha restituït el major Josep Lluís Trapero com a cap dels Mossos d'Esquadra després de l'absolució de l'Audiència Nacional. Un cop coneguda la sentència, el conseller va reiterar al major la seva voluntat de restituir-lo, però ell li va demanar uns dies per pensar-s'ho. Aquest mateix dijous, Trapero ha informat Sàmper de la disposició d'assumir de nou el comandament del cos, i el conseller li ha dit que el canvi es faria efectiu de forma immediata. Sàmper s'ha reunit aquesta tarda amb el director general de la Policia, Pere Ferrer i amb el fins ara comissari en cap, Eduard Sallent, a qui ha manifestat el seu agraïment per la tasca realitzada.

Sallent va ser nomenat comissar en cap el juny del 2019, en substitució de Miquel Esquius. Trapero va ser destituït pel govern espanyol l'octubre del 2017.

Aquesta tarda, el conseller, la secretària general d'Interior, Beth Abad, i Pere Ferrer han mantingut una primera reunió de treball amb el major. A més, han acordat celebrar divendres una reunió amb els alts comandaments del cos al Complex Central dels Mossos.