Educació permetrà aprovar el batxillerat amb assignatures suspeses

El Departament d'Educació ha aprovat unes instruccions sobre el batxillerat que estableixen que es podrà obtenir el títol amb assignatures suspeses sempre que la nota mitjana sigui l'aprovat. Segons el document, els equips han d'adoptar les decisions de manera «col·legiada i s'han de basar en l'evolució de l'alumne en conjunt, la maduresa acadèmica i les competències corresponents». La repetició serà «excepcional» i no dependrà només de si hi ha matèries sense superar. Aquest document va en la línia del que ja es va aplicar al final del curs passat, atenent les noves circumstàncies provocades per la pandèmia. S'estableix un mínim de presencialitat del 50%, que es pot incrementar en cas d'alumnat vulnerable.

La intenció del departament és establir uns criteris d'avaluació adequats a les noves circumstàncies, i sempre a favor dels alumnes, no per penalitzar-los. El Ministeri d'Educació va possibilitar a finals de setembre que les administracions educatives poguessin modificar els criteris d'avaluació establerts per llei. S'han enllestit ja les instruccions de batxillerat i les de primària i secundària es presentaran properament.



Meitat de les hores presencials

Al marge de la qüestió de la repetició de curs i de l'obtenció de la titulació, el document sobre el batxillerat remarca que cal garantir la docència de forma que el grup d'alumnes faci en conjunt un mínim del 50% de les hores presencialment al centre. Les activitats que es desenvolupin en les diferents modalitats hauran d'estar planificades i connectades, coordinant-se contínuament.

En els casos particulars dels batxillerats de centres amb molt alumnat vulnerable, es considerarà poder incrementar la presencialitat per sobre de l'establert en aquestes instruccions. Serà possible establir cicles bisetmanals o mensuals que equilibrin el nombre de sessions presencials a les que assisteix tot l'alumnat del grup en l'alternança presencial.

Segons el document, es donen les condicions per incorporar el procediment de la «classe inversa», de forma que els alumnes accedeixin individualment a nous continguts i posteriorment realitzin virtualment o presencial activitats, estableixin interaccions entre ells i, amb la supervisió del professorat, aclareixin dubtes.

Educació insisteix que és «imprescindible» tenir una organització que permeti «l'encaix de les dues modalitats, respectant l'horari de dedicació» dels professors. «El professorat no ha de duplicar la jornada laboral», apunta. L'avaluació haurà de ser flexible i continua. Caldrà adaptar els criteris i explicar-los a l'alumnat, amb propostes que permetin millorar al segon trimestre. Les juntes d'avaluació poden aplicar els mecanismes de funcionament a distància.

El secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, Carles Martínez, va explicar que aquestes mesures, en la línia de les que es van prendre l'any passat, s'apliquen amb la «voluntat» de mantenir els centres oberts.