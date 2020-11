Trapero treballarà per millorar la «confiança institucional» als Mossos

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha assegurat aquest divendres, en la seva primera intervenció després de ser restituït com el principal comandament de la policia catalana, que treballarà per "millorar la confiança institucional" dins el cos.

En una roda de premsa al Complex Central dels Mossos, a Sabadell, al costat del conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, i amb el suport de la plana major dels comandaments de la policia catalana, ha valorat el moment que va ser destituït i el context de la tardor del 2017: "Tothom ho podria haver fet millor, jo el primer, i treballaré per fer-ho, per recuperar la confiança institucional".

Ha explicat que ja s'ha posat en contacte amb el general en cap de la Guàrdia Civil i el cap superior de la Policia Nacional i els ha anunciat que els vol veure i posar el cos dels Mossos a la seva disposició: "M'he trobat la millor de les respostes".

Sàmper afirma que l'única condició de Trapero és «fugir del focus mediàtic»

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha manifestat aquest divendres que l'única premissa que el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, li ha demanat és "fugir del focus mediàtic i fer de policies", després de la seva restitució aquest dijous.

En una entrevista a Catalunya Ràdio que ha recollit Europa Press, Sàmper ha explicat que Trapero està molt motivat i ha assegurat que "el major té la llibertat de fer el seu equip com vulgui però encara no s'ha parlat".

El conseller ha afirmat que hi haurà canvis en la cúpula superior que es començaran a abordar a partir de dilluns, i ha manifestat: "Si Ferran López torna, estaré encantat, va evitar que la Guàrdia Civil comandés els Mossos".

Sobre el fins ara comissari en cap Eduard Sallent, Sàmper ha agraït la seva feina i ha assegurat que "aquí no hi ha hagut cap destitució, hi ha hagut una restitució", per la qual cosa vol donar a Sallent una sortida a l'alçada de la feina que ha fet.

Sobre la investigació dels presumptes espionatges digitals a diverses entitats, ha recalcat que no n'ha parlat amb Trapero perquè "quan va sortir la sentència volia temps per pensar" i ha assegurat que durant aquest temps no han parlat de feina.