Trapero tornarà a dirigir els Mossos

El major Josep Lluís Trapero torna a assumir el lideratge dels Mossos d'Esquadra. Accepta així finalment l'oferta del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, a qui va comunicar la decisió, segons fonts d'Interior. Trapero va ser destituït en aplicació de l'article 155 a finals del 2017. Absolt per l'Audiència Nacional recentment, ara ha decidit tornar a la direcció del cos policial autonòmic.

Trapero havia demanat al conseller uns dies per meditar si acceptava o no la proposició de tornar. Ahir mateix, el major li va comunicar que sí que pensava fer-ho i el conseller li va dir que procedia a activar la seva restitució de manera immediata.

En una reunió que Sàmper va mantenir amb el director general, Pere Ferrer, i amb el fins ahir comissari en cap de la policia catalana, Eduard Sallent, el conseller va informar aquest últim que seria rellevat del càrrec per Trapero. Sàmper va agrair en un comunicat els serveis de Sallent, que s'ha fet càrrec dels Mossos en situacions tan complicades com les viscudes la tardor del 2019, amb l'esclat de greus aldarulls que van sacsejar Catalunya, i sobretot Barcelona, després de la condemna del Tribunal Suprem als líders del procés.



Tres anys al marge

Ha sigut una altra sentència, la de l'Audiència Nacional, la que ha acabat tornant Trapero al lloc de màxima responsabilitat del cos. Absolt de l'acusació de sedició per l'actuació dels Mossos davant la Conselleria d'Economia el 20 de setembre del 2017 i, sobretot, durant la votació de l'1-O, el major va rebre de seguida l'oferiment d'ocupar el càrrec que va perdre en aplicació de l'article 155 per part del govern de Mariano Rajoy. Ell va ser l'únic policia destituït llavors. Ara recupera el càrrec, després de tres anys en què s'ha mantingut al marge de tot, concentrat en la seva defensa.

La tornada de Trapero semblava qüestió de temps ja que no havia rebutjat d'entrada la proposta de Sàmper, cosa que indicava que meditava seriosament l'opció d'acceptar-la. Aquest dijous la conselleria li ha entregat de nou el timó. La decisió obre un nou horitzó dins el cos i, previsiblement, comportarà canvis importants en la cúpula. Un dels comissaris consultats per aquest diari expressava així com ha provat la notícia: «Era imprescindible, necessari i de justícia, restituir la situació prèvia a l'1-O. Ningú hauria entès, coneixent-lo, que hagués dit que no o que hagués acceptat un càrrec de caràcter més polític».



El quart canvi en tres anys

En aplicació del 155, Ferran López va substituir Trapero i va haver de fer front a un moment especialment turbulent per al cos, enfrontat amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, investigat per la justícia i amb el Govern intervingut per l'executiu de Rajoy. No són pocs els que dins els Mossos creuen que llavors es van acostar a l'abisme molt més del que se sap públicament. Per navegar aquelles aigües, va ser decisiu el tarannà conciliador de López.

Amb l'acabament del 155 i la restitució del Govern, Miquel Buch va fulminar López i va donar la batuta a Miquel Esquius. El nou cap no va durar gaire perquè Buch, altre cop, el va rellevar per Eduard Sallent, que és qui més temps ha estat al capdavant dels Mossos des de la marxa de Trapero. Ahir, la tutela torna al major de la policia catalana: quatre canvis de cap en tres anys.