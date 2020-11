La patronal estatal de l'oci nocturn alerta que les festes il·legals «segueixen a l'alça amb noves estratègies»

La patronal estatal de l'oci nocturn Spain Nightlife ha advertit que les festes il·legals "segueixen a l'alça amb noves estratègies per evitar ser detectades". Segons un comunicat difós aquest dissabte, el canal que l'entitat va posar en marxa per notificar aquestes pràctiques fa dos mesos i mig ha rebut més de 300 denúncies. A parer seu, aquesta xifra només suposa un 1 o un 2% de les que s'han arribat a celebrar i calcula que s'han fet unes 20.000 festes il·legals al conjunt de l'Estat sense comptabilitzar els 'botellons'. De fet, segons Spain Nightlife' aquestes celebracions poden haver suposat una facturació pròxima als deu milions d'euros.

Concretament Spain Nightlife ha rebut 316 denúncies. Destaca que algunes de les notificacions rebudes eren per festes que es promocionaven amb "localització secreta" i que venien taules VIP per preus que podien arribar als 5.000 euros. També detalla que algunes de les celebracions denunciades es feien en habitacions d'hotels de luxe amb presència d'influenciadors que penjaven vídeos a les xarxes socials i que altres es feien en viles privades de luxe llogades a través de plataformes de lloguer turístic a les quals s'accedia amb transport propi de l'organització. A més, la patronal de l'oci nocturn també ha rebut denúncies per festes en residències amb afluència massiva, festes a porta tancada amb locals amb llicència, 'raves' multitudinàries en descampats, locals d'intercanvi de parelles oberts fins a la matinada i festes en pisos turístics insonoritzats, entre moltes altres.

Segons Spain Nightlife, a totes aquestes festes "no es respectava pràcticament cap mesura de seguretat, tot i que algunes d'elles s'anunciaven dient que "complien la normativa estatal de seguretat". La patronal ha denunciat que totes aquestes celebracions han incrementat les seves mesures de protecció per no ser localitzades i que darrerament es promocionen en grups tancats.

Spain Nightlife assegura que en les darreres dues setmanes i especialment el cap de setmana de 'Halloween' s'ha disparat el nombre de festes il·legals i que han rebut moltes més denuncies. Segons la patronal, l'última tendència són les 'silent parties', on els assistents van amb auriculars per tal de no fer soroll i no ser denunciats pels veïns.