Bassa qualifica "d'irresponsable" el qui diu: "És igual, em quedo a la presó"

L'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies Dolors Bassa ha qualificat "d'irresponsable" el qui es vol quedar a la presó i ha avalat buscar "solucions parcials" com l'indult o la reforma del Codi Penal. "Mentre estem treballant per l'amnistia, busquem solucions parcials que ens permetin sortir de la presó, també per els nostres familiars", ha afegit en una entrevista a 'Els Matins' de TV3. D'altra banda, l'exconsellera condemnada per l'1-O ha demanat a l'independentisme un "acord estratègic sobre cap a on ha d'anar la pròxima legislatura" i ha considerat que cal refer confiances perdudes per la "repressió". Bassa però no ha volgut entrar en quines haurien de ser les passes perquè diu que no li toca decidir-ho a ella.

"El qui diu és igual em quedo a la presó, és un irresponsable. No pots carregar la responsabilitat al teu entorn. És un mateix qui ho ha de poder assumir. Portem tres anys a la presó, ja tenim dret a poder sortir", ha afirmat contundentment Bassa.

Així mateix ha assegurat que quan es diu "ho tornarem a fer" es fa referència a l'objectiu perquè, segons ha dit, "no seria de la mateixa manera". I en aquest sentit, ha refermat la seva aposta pel diàleg i la negociació, també en el context actual.

En el marc de l'acord estratègic que demana a l'independentisme, l'exconsellera ha constatat que el Govern està desgastat i que s'hauria d'haver anat abans a unes eleccions. De totes maneres, ha afegit que en temps de "repressió" es posa més incidència en les "petites discrepàncies" i ha afirmat que hi ha molt pluralisme en l'independentisme igual que passa en l'unionisme.

Pel que fa a la campanya electoral de les eleccions previstes per al 14 de febrer, Bassa ha considerat que no té sentit participar-hi ja que està inhabilitada però ha remarcat que pot donar la seva opinió sobre el que està passant i això, ha dit, és fer política.

L'exconsellera condemnada a 12 anys de presó no compta amb què el Tribunal Suprem avali el seu tercer grau i creu que serà "molt dur" tornar a la presó tenint en compte les condicions actuals per la covid-19.