Reobertura d'activitats: La Generalitat planeja fer-ho per fases

El Govern prepara un pla per reobrir activitats a partir del 23 de novembre per trams que tindran una periodicitat de quinze dies, ha avançat la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest dilluns. El pla es compartirà al llarg d'aquesta setmana amb els sectors implicats. En roda de premsa, els responsables sanitaris han defensat que es comencin a aixecar de forma progressiva les restriccions a partir de dilluns per la "bona tendència" de les dades de contagis dels últims dies, tot i que no s'hauran assolit tots els objectius marcats, sobretot en l'ocupació de les UCI. Vergés ha assenyalat que, tot i que fa uns dies Catalunya va superar el pic de contagis de la segona onada, encara no s'hi ha arribat pel que fa a l'impacte assistencial.