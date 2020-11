Què es podrà fer a partir de dlilluns a la primera fase de la desescalada?

Es pot entrar i sortir del municipi?



Només de dilluns a dijous. Els caps de setmana continuen vigents els confinaments perimetrals a partir de divendres. A partir de llavors i fins dilluns a les 6 del matí s'haurà de justificar els desplaçaments i només es permetrà els desplaçaments per anar a l'escola i el lloc de treball.



Es pot anar a bars i restaurants?

Podran obrir en horari reduït de 6 del dematí fins a les 17 hores. Només podràn tenir un 30% d'aforament tant a l'interior com a les terrasses.

Puc sortir de casa a partir de les 22 hores?

El toc de queda continua vigent i només es podrà estar al carrer per causes justificades. Aquesta mesura durarà, com a mínim durant tot el que queda d'any 2020.



Puc reunir-me al carrer o a casa amb gent?

Durant la primera fase de la desescalada, els grups només podran ser de sis persones com a màxim fora del grup de convivència. Està prohibit menjar i beure als llocs públics.



Les botigues estaran obertes?

Sí, però amb un aforament del 30%. Els centres comercials de més de 800 metres continuaran tacants així que la majoria de centres comercials no podran donar servei.



Es podrà anar al cinema i el teatre?

Sí. Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts podran reobrir a partir de dilluns amb un aforament reduït al 50%. El màxim serà en qualsevol cas de 600 persones. Els museus també hauran de respectar l'aforament del 50%.



Es podrà fer esport?

Les instal·lacions i equipaments esportius com piscines obriran a partir del dia 23 amb un aforament del 50 %. Els gimnasos continuaran tancats.



Els nens podran anar a les activitats extraescolars?

Les extraescolars continuaran restringides excepte aquelles que es fan estrictament al grup bombolla de l'aula i les activitats dins de l'horari lectiu del centre.



Es podrà anar a la universitat?

Les classes teòriques seran online i es manté l'activitat presencial a seminaris, pràctiques i laboratori.



Que passa amb les discoteques i sales de joc?

Continuaran tancats.



Fins quan durarà la Fase I de la desecalada a Catalunya?

El pla de la Generalitat pensa que aquestes fases tinguin una vigència de 15 dies, si bé els criteris es poden modificar si canvia la situació epidemiològica.