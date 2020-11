Els Mossos aparten un agent per agredir un jove que va trencar el toc de queda

Ignacio Andrés Fernández Carreño, un xilè de 22 anys, anava divendres per Barcelona amb dos amics quan es van trobar al carrer una vegada ja havia començat el toc de queda vigent de les 22.00 a les 6.00. Tots tres estaven al barri de Sant Antoni quan una patrulla policial, no saben precisar si de la Guàrdia Urbana o els Mossos, els va preguntar què feien a aquella hora a la via pública. Van respondre que anaven al domicili d'un d'ells, a l'avinguda del Paral·lel i que es dirigirien directes cap allà. I van preguntar als uniformats què passaria si els tornaven a parar pel camí.

Segons Fernández Carreño, els agents els van dir que si això succeïa els indiquessin la identificació de la seva patrulla perquè els deixessin continuar sense sancionar-los. Relata el xilè que quan estaven al carrer Nou de Dulce, una segona patrulla els va parar, els va demanar la identificació i, després d'una gestió inicial sobre la primera identificació, la situació es va enverinar.



Reacció colèrica

Fernández afirma que va informar un dels mossos que un llauner acabava de robar cinc euros i se n'havia anat corrent. I l'agent, segons s'aprecia en un vídeo que va gravar una veïna, va reaccionar molest i va colpejar el jove xilè a la cara, abans de llançar-lo a terra i comportant-se amb una agressivitat que no sembla proporcionada amb l'actitud de Fernández, que va acabar al terra amb tres mossos a sobre, després s'acosta un quart, i cridant que l'estaven torturant.

La situació és d'una agressivitat evident i el vídeo va portar els Mossos, segons un comunicat del cos, a prendre la decisió, dissabte, d'apartar de les seves funcions l'agent en qüestió, membre de l'àrea de recursos operatius (ARRO)

Un dels mossos desplega una porra extensible i l'hi col·loca a un turmell, segons s'aprecia en les imatges, en les quals no es veu clara una cosa que el jove denuncia: que el primer agent li va colpejar la cara contra el terra. Diu que al fer-ho li va partir un tros de dent, al marge de causar-li altres lesions que no van resultar de gravetat. Del que no hi ha dubte en vista del vídeo és de l'agressivitat amb què es comporta el mosso i que no es veu que el detingut fes servir la violència.



Denúncia aviat

Els agents es van emportar detingut Fernández, que no té regularitzada la seva situació a Espanya, que va passar la nit a la comissaria de les Corts. Passades les quatre de la tarda de dissabte va ser traslladat a la Ciutat de la Jústícia i, després de declarar davant la jutge, va quedar en llibertat, després que li comuniquessin que havia sigut detingut per donar una puntada de peu a un agent, una cosa que no s'aprecia en el vídeo.

Fernández viu amb indignació el que ha succeït i té intenció de presentar una denúncia contra l'actuació policial. Per ara ha traslladat els fets a Fedelatina, federació d'entitats llationamericanes de Barcelona.