Salut treballa amb les farmàcies perquè puguin fer tests d'antígens

La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar ahir que estan treballant amb les farmàcies perquè puguin realitzar tests d'antígens de la COVID-19. Per això preveuen elaborar un document marc que fixi les condicions mínimes per a la pràctica de les proves. El coordinador de la unitat de seguiment de la COVID-19, Jacobo Mendioroz, va explicar que es preparà un document marc perquè els tests es facin amb «totes les garanties» de traçabilitat, de seguretat per als usuaris i professionals i de privacitat, ja que, va remarcar, es tracta d'una prova diagnòstica. «No ens interessa que hi hagi aglomeracions de persones, algunes amb símptomes i d'altres, sense. Els tests s'han de fer amb seguretat i poder-ne interpretar els resultats amb totes les garanties», va subratllar.

La consellera de Salut va apuntar que estan treballant per desenvolupar una estratègia conjunta amb les farmàcies per fer tests d'antigen, una aplicació que demanen diversos experts i sectors des de fa unes setmanes. Per la seva banda, les farmàcies s'han ofert a fer-ne si es regula de forma consensuada, segons assenyalen fonts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB).

Vergés va destacar que la voluntat de Salut és continuar «ampliant» els usos dels tests d'antigen amb diferents «formes d'intervenció» i que les farmàcies «hi poden entrar també», però no en va concretar cap més aspecte.

Mendioroz va destacar que és molt important, una vegada es tenen els resultats de qualsevol prova diagnòstica, garantir la traçabilitat d'aquell cas, és a dir, que se'n puguin identificar els contactes i fer-los també el test, així com que les persones facin les quarantenes i els aïllaments corresponents.

Salut ha comprat vuit milions de tests ràpids. Aquestes proves es van començar a utilitzar a mitjan octubre en persones amb símptomes en els primers cinc dies de la seva aparició i després s'han ampliat als contactes estrets.

En la darrera setmana, s'han fet 60.764 tests ràpids, que significa prop de 9.000 al dia. La previsió és incrementar aquest nombre. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja va defensar fa uns dies que «hi ha recorregut» per avaluar nous usos dels tests ràpids d'antígens.

Els responsables de Salut han assenyalat que l'estratègia de proves diagnòstiques és que el test ràpid sigui complementari a la prova PCR, però que no la substitueixi, ja que aquesta continua sent la més fiable per a la majoria de casos. Quan es tracta de persones amb símptomes, la fiabilitat és la mateixa.



Desescalada amb tests massius

D'altra banda, el doctor Roger Paredes, cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, ha avalat que a partir del 23 de novembre s'iniciï una desescalada de restriccions, però ha reclamat que vagi acompanyada de testos massius per evitar una tercera onada.

Amb els indicadors d'ahir de la COVID-19 a Catalunya, el doctor, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha avalat que es pugui iniciar la desescalada a partir del 23 de novembre, com preveu el Procicat.

Però ha remarcat que en aquesta desescalada s'han d'adoptar també mesures per «evitar un tercer rebrot», per a la qual cosa ha aconsellat la pràctica de «testos massius».

«Desescalem, però fem-ho preparats per retardar el que pugui ser una tercera onada», va insistir el doctor de l'hospital badaloní.

Vergés va anunciar ahir també la previsió de desescalada a partir de dilluns que ve, tot i que encara no s'hauran assolit els objectius epidemiològics marcats.

