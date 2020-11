Mossos i Bombers revelen les seqüeles que pateixen per la segona explosió a Alcanar

Una desena d'agents de Mossos d'Esquadra i Bombers van relatar ahir davant del tribunal de l'Audiència Nacional que jutja tres presumptes membres de la cèl·lula jihadista que va atemptar a Barcelona i Cambrils el 17 d'agost de 2017 les seqüeles patides després de ser víctimes d'una segona explosió que es va produir a la casa d'Alcanar on es preparaven els explosius amb els quals es pretenia cometre els atacs.

La cinquena jornada del judici que celebra la Secció Tercera de la Sala Penal va estar dedicada als agents de diferents unitats de la policia autonòmica i de Bombers que van estar presents a Alcanar per fer una inspecció ocular de com havia quedat l'habitatge després d'haver saltat pels aires la nit anterior i l'únic supervivent va ser l'acusat Mohamed Houli Chemlal. «Hi havia confusió i s'estudiava la possibilitat que fos una explosió de gas», va explicar un dels bombers que va comparèixer ahir.

No obstant això, mentre els agents exploraven la zona, buscaven indicis i recollien les restes mortals de les persones que es trobaven a la casa en el moment de l'explosió -un d'ells va ser l'imam de Ripoll, Abdelbaki És Satty, considerat líder de la cèl·lula-, a la tarda, poc abans de les cinc, hi va haver una segona explosió. «Es va fer el silenci absolut. Hi ha un moment en què no sents res», va recordar ahir un dels testimonis. «Vaig comprovar les meves extremitats. Vaig sortir corrent i vaig preguntar si estava sencer», va narrar per la seva banda un mosso, que va declarar «molt nerviós».

Els advocats que exerceixen l'acusació i la defensa en el judici dels atemptats es van trobar ahir al matí a l'entrar a la sala de vistes amb una dolça sorpresa: sobre les seves taules a les estrades hi havia uns caramels. Alguns dels lletrats ho van interpretar com un detall del president del tribunal, Alfonso Guevara, per reconduir la relació que va mantenir amb ells la primera setmana de la vista oral, segons van assenyalar ahir.

A més, durant tota la sessió el magistrat va guardar el to sense cridar en cap moment, malgrat que és la seva pràctica habitual quan considera que algunes de les preguntes no aporten gaire al judici. A l'advocada defensora del principal acusat, Mohamed Houli Chemal, per exemple, li va indicar que preguntar als Bombers què recollien els Mossos de la Científica només tenia sentit si es posava en dubte l'actuació policial durant el reconeixement de la runa del xalet d'Alcanar.

Això contrasta amb el to de la setmana passada, que va portar el Consell de l'Advocacia Catalana a manifestar el seu «més profund rebuig i indignació pel tracte» que el magistrat dispensava als lletrats del judici i es reservaven la possibilitat de denunciar-lo davant el Consell General del Poder Judicial per una falta greu de desconsideració cap a ells. Al rebuig s'hi va sumar ahir la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que en un comunicat insta l'òrgan de govern dels jutges a prendre mesures disciplinàries contra Guevara si no es disculpa amb els lletrats.