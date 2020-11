El síndic proposa al Govern estudiar el vot en una «urna mòbil» per a les eleccions

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va presentar ahir al Parlament un informe amb recomanacions al Govern de cara a les eleccions, previstes per al 14 de febrer, que se celebraran en un context de pandèmia i amb l'estat d'alarma vigent. La institució advoca per ampliar el termini per a la sol·licitud del vot per correu fins al dia abans dels comicis i proposa al Consell Executiu l'estudi de mecanismes com el sufragi domiciliari o «urna mòbil» per als electors que puguin resultar positius quan el termini per demanar el sufragi per correu s'hagi esgotat.

La principal obcecació del síndic és garantir el dret a vot de tots els ciutadans i impedir que hi hagi electors que es quedin sense poder votar, com va passar al País Basc i a Galícia, davant la previsible existència de positius de COVID-19 i eventuals confinaments -ja siguin territorials o domiciliaris- a causa de l'impacte del virus a Catalunya. Ribó va advertir del «perill ben real» que hi hagi persones que puguin quedar «materialment excloses del vot anticipat», ja que els terminis per al sufragi per correu acaben abans de la jornada electoral i, per tant, «no podrien fer efectiu el dret a sufragi actiu».

La proposta de la Conselleria d'Exteriors, l'encarregada dels processos electorals, de formar tres cues als col·legis electorals -una per a positius de COVID-19, una altra per a col·lectius vulnerables i una última per a la resta d'electors– no agrada al síndic de greuges, que opina que pot dissuadir el vot perquè pot generar un «estigma» contra els contagiats i també requeriria una «protecció extrema» als membres de les meses electorals.

Ribó aposta, en canvi, per estudiar el sistema d'«urna mòbil» o vot domiciliari, que consisteix en el desplaçament per part de l'administració electoral al lloc de residència de l'elector i que permet «mantenir les mateixes garanties que hi ha als col·legis electorals»: el vot secret i la supervisió d'interventors. «Canviar el lloc, però mantenir el procediment», defensa, perquè, a més, apunta que aconsegueix satisfer les necessitats de les persones contagiades en els últims dies del període electoral, quan podria haver finalitzat ja el termini per demanar el vot per correu. Segons el parer de Ribó, aquesta mesura podria tirar-se endavant sense necessitat d'establir canvis legislatius.

Aquesta opció, no obstant això, també té aspectes a considerar, com el seu cost, la logística necessària i el marc normatiu, i és que la Comissió de Venècia el qualifica d'«indesitjable» i només aplicable en casos de situació d'emergència, recorda el síndic. La idea va ser contemplada per Exteriors, però finalment va quedar descartada.



El vot per correu exprés

Quant al vot per correu, el síndic recorda que hi pot haver persones que no tinguin a la seva disposició el dispositiu necessari per sol·licitar-lo telemàticament, fet pel qual advoca per tenir en compte la possibilitat d'apoderar notaris a domicili. D'altra banda, veu una bona mesura que el votant pugui votar sense sortir de casa, i que el carter actuï com a custodi del vot, ja que exerciria el seu dret quan l'operari anés a entregar el material de votació. Sobre la campanya, emplaça els partits a acordar que sigui de tan sols una setmana per minimitzar els riscos, malgrat que aquesta modificació oficial hauria de ser autoritzada pel Congrés dels Diputats. Anima que sigui plenament telemàtica i que no se celebrin trobades.

Atenent l'evolució imprevisible de la pandèmia, el síndic de greuges no descarta que les eleccions no es puguin arribar a celebrar en la data prevista. Per això, Ribó emplaça el Govern i els partits polítics a conjurar-se per fixar uns «criteris objectius, sanitaris i constitucionals» perquè abans del 15 de gener es pugui decidir ajornar-les o mantenir-les.