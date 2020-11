Catalunya no avançarà la desescalada pel pont de la Constitució

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que hi haurà reunions aquest cap de setmana per perfilar com serà el Nadal a Catalunya. Sobre la taula es manté la proposta de reunions de fins a 10 persones, tot i la proposta de l'Estat de limitar-les a sis, i la possibilitat de flexibilitzar el toc de queda les nits de Nadal i Cap d'Any.

Ha defensat també no avançar el pas al segon tram abans del pont i mantenir-lo en el dia 7 de desembre, que és quan finalitza el primer. "Hem de ser seriosos", ha dit. També ha apostat per fer tests a la sortida i retorn dels usuaris de residències perquè puguin viure aquests dies en família. D'altra banda, ha reconegut que si es poguessin donar més ajuts no s'estaria fent una reobertura.

Argimon ha afirmat que "més perillós" que fer trobades de 10 persones és encadenar-ne diverses i amb diferents grups bombolla, cosa habitual durant el Nadal. Ha insistit que Catalunya manté la se va proposta i que s'acabarà de perfilar aquest cap de setmana. Sobre la taula també hi ha la possibilitat de flexibilitzar "una mica" el toc de queda les nits de Nadal i Cap d'Any, tot i que en línies generals ha afirmat que aquesta mesura continuarà vigent uns "dos o tres mesos" més.

El secretari de Salut Pública ha confiat també que tota Catalunya passi al mateix temps de tram i que, per tant, al Nadal hi hagi "mesures homogènies". Ha afegit que això podrà ser així si es mantenen les dades actuals, que indiquen que s'acabarà la setmana amb uns 7.000 casos de dilluns a dilluns. "És la dada que teníem abans de començar aquesta segona onada", ha dit. Ha reconegut però que les UCI es mantenen al voltant de 500 ingressats i "no baixa al mateix ritme que el número de casos".

Argimon ha apuntat que l'objectiu és mantenir la velocitat de propagació dues setmanes més a l'entorn del 0,80 i això permetria baixar a uns 600 casos diaris, una situació que no s'ha produït des de la sortida de la primera onada. "Això permetria un Nadal molt millor", ha manifestat, al mateix temps que ha apuntat que s'ha de mirar "més enllà". I és que el doctor ha explicat que molts professionals li trameten que hi ha por que els Reis "no portin la tercera onada".

En aquest sentit, ha augurat que l'RT pujarà ja que el Nadal és i serà una època de molta interacció però ha fixat que no pot pujar per sobre de 0,9 ja que sinó es tornarà a una situació "de risc".

Pel que fa al canvi de trams, ha demanat ser seriosos i complir estrictament els primers 15 dies de mesures tal i com estan acordades. "Si hem dit 15 dies són 15 dies, els primers s'han de complir, d'aquí en endavant...", ha manifestat.



Reconeix que amb ajudes, no es faria reobertura

"Si nosaltres poguéssim pagar aquests ajuts penso que no estaríem ni reobrint ni en ocasions anteriors haguéssim fet altres obertures", ha afirmat Argimon. Ho ha dit en relació amb el fet que països del voltant han allargat o endurit els tancaments de sectors com la restauració. "Si preguntem a un restaurador o un petit comerç (de França) si han rebut ajuda li diran que sí, aquí que no, per tant no som un país pobre però no som un país ric", ha valorat.

Ha afegit que també hi ha un problema de compliment de quarantenes per motius econòmics i socials en certs sectors de la població.

Sobre aquesta desecalada, ha reconegut que hi ha incompliments en les terrasses dels bars i ha fet una crida a la responsabilitat individual de cadascú. Tot i això, s'ha mostrat convençut d'un seguiment més alt de les mesures que en altres moments.

Pel que fa als centres comercials, ha confiat que podran obrir però en la segona fase, tal i com estava previst i amb l'aforament limitat. Ha dit que aquest aforament s'ha de poder controlar i a poder ser de forma visual per aquelles persones que hi vagin. "Penso que podran obrir i anirà bé", ha resumit. Pel que fa al sector de l'esquí, ha anunciat que es reunirà amb ell la propera setmana.

Sobre les vacunes, ha confiat que tothom que ho vulgui es pugui vacunar durant el 2021 i ha apuntat que tot i que la previsió és començar a vacunar al gener, l'hivern serà "cru i difícil" pel que fa a la pandèmia.



Insisteix en assegurar el vot de tothom

Sobre el 14-F, ha insistit que el que cal és "assegurar el dret fonamental de tothom", també de les persones infectades i els seus contactes estrets. "El com no ho sé", ha manifestat. D'altra banda, ha dit que mentre es formi un nou govern no té perquè haver un canvi de l'equip tècnic que treballa la covid i ha expressat que no té cap intenció de continuar com a secretari de Salut Pública si no hi ha hagut tercera onada i ha començat el pla de vacunació.

