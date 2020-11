La Generalitat assegura que si haguessin rebut diners de l'Estat «segurament no haurien reobert bars i restaurants»

El govern català ha denunciat que l'Estat no ha aportat les partides econòmiques suficients per poder ajudar els sectors afectats per les restriccions a Catalunya i ha suggerit que si haguessin arribat no haurien impulsat la reobertura per fases, com de bars i restaurants, vigent des d'aquesta setmana.

Així ho han apuntat en una roda de premsa telemàtica el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i la de Salut, Alba Vergés, que han destacat que en aquesta segona fase de l'epidèmia s'ha de buscar l'"equilibri" entre la lluita contra el coronavirus i el suport als sectors econòmics i socials afectats per les restriccions.

El Govern ha tornat a responsabilitzar l'Estat de la gestió que fa la mateixa Generalitat de la pandèmia de coronavirus. Ja ho va fer a l'abril en responsabilitzar l'Estat dels morts de Covid-19 a Catalunya. I, aquest dijous, ho han tornat els consellers de Salut i Interior, Alba Vergés i Miquel Sàmper, en assegurar, en roda de premsa que, a Catalunya han hagut d'obrir els bars i restaurants perquè els «ajuts directes» de l'Estat no arriben.

«Si tinguéssim diners, segurament no hauríem obert la restauració i hostaleria. El que tenim és aquest pla de desescalada de quatre fases. L'Estat no ens està fent arribar els recursos, com passa a França i Alemanya [on bars i restaurants segueixen tancats]», ha assegurat Sàmper.

Sàmper ha denunciat que l'Estat no està fent arribar a la Generalitat els "recursos necessaris" per ajudar els sectors afectats per les restriccions per poder mantenir el tancament dels locals per evitar el risc de contagi del coronavirus.

En no poder mantenir les restriccions a causa d'aquesta manca de recursos, ha explicat Sàmper, la Generalitat ha aplicat un sistema de reobertura en quatre fases, en què demana als ciutadans que "ara més que mai" siguin "rigorosos i seriosos" an complir els cinc principis bàsics per evitar el contagi: distància, mans, mascareta, ventilació i reduir la interacció social.

Sàmper ha insistit que si la Generalitat tingués els recursos econòmics "és evident" que a nivell sanitari les mesures serien "el màxim restrictives possibles", com passa a França o Alemanya, ja que per al Govern seria "molt clara" la necessitat de mantenir-les, com aconsella l'OMS.

No obstant això, en no disposar d'aquests recursos econòmics, ha insistit Sàmper, el Govern ha de jugar amb l'"equilibri" entre l'emergència sanitària i la crisi social i econòmica.

Si a la primera onada del coronavirus la resposta va ser de caràcter sanitari, ara, ha precisat Sàmper, també té una "rellevància molt important" la "incidència social i econòmica".

Malgrat sostenir que la responsabilitat recau en l'administració, Sàmper ha apel·lat a la "coresponsabilitat" de tota la ciutadania, si es vol canviar de tram de reobertura el proper 7 de desembre, mantenint els principis bàsics: distància, mans, mascareta, ventilació i reducció de la interacció social.

Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha retret al Govern que sigui "l'únic" de l'entorn europeu que no hagi ofert més ajudes a Catalunya i ha indicat que el Govern demanarà una major implicació a totes les administracions, la de l'estat "la primera".

Segons la seva opinió, Catalunya ha aconseguit aturar la segona onada de la pandèmia "en temps rècord" i ara, les dades epidemiològiques indiquen que es va a la baixa i "en el bon camí", tot i que la millor manera de consolidar el pla de reobertura dissenyat és amb la implicació de tot el món, ha considerat.

"Administracions locals i de l'Estat, de la Generalitat, de Salut i de la societat en general" haurien de participar en la consecució del pla de desescalada, en opinió de la consellera.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus