El Govern no descarta celebrar les eleccions catalanes en dos dies si hi ha un acord amb els partits

El Govern no descarta celebrar les eleccions catalanes en dos dies si hi ha un acord amb els partits · Aniol Resclosa

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha obert aquest dijous la porta al fet que les eleccions catalanes es puguin celebrar en dos dies si hi ha un acord amb els partits.

"Si hi ha acord amb les formacions polítiques, nosaltres hi estem disposats", ha afirmat en una entrevista de Catalunya Ràdio que ha recollit Europa Press, en la qual ha assenyalat que es contempla la possibilitat tant de celebrar les eleccions en dos dies diferents com d'allargar l'horari de la votació.

Budó ha avisat que per fer-ho caldria una "modificació puntual de la llei electoral", per la qual cosa hauria de comptar amb el màxim consens dels grups parlamentaris.

Ha sostingut que el Govern treballa en uns protocols, que espera tancar aquests propers dies, i que després els portaran als partits per "acabar-ho de consensuar".

"Si veiem que alguns dels mecanismes no estan prou garantits i que cal reforçar les eleccions allargant-ne la durada, un dia més o el que sigui, si hi ha acord entre formacions, hi estem disposats", ha argumentat.