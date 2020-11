El risc de rebrot a Girona disminueix 13 punts

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 32.695 (178 més) i pugen a 35.445 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.124 persones en aquest territori, 6 més que fa 24 hores. Entre el 18 i el 24 de novembre es van declarar 32 defuncions, 40 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat fins als 251 punts (-13), mentre que la setmana de l'11 al 17 de novembre era de 399. L'Rt es manté en 0,76 (0,82 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 133 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 349. Hi ha 231 ingressats, cinc menys que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 249, pels 282 de la setmana anterior.



Catalunya



El risc de rebrot continua en descens a Catalunya, retrocedeix 18 punts més en les últimes 24 hores i se situa en els 216, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, es redueix una centèsima (0,76), mentre que la incidència a 14 dies cau a 304,14 (divendres era de 327,98). En paral·lel, s'han declarat 1.436 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 307.760 des de l'inici de la pandèmia. El 5,85% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 61 noves morts, amb un total de 15.797. Pel que fa als hospitals, hi ha 1.655 ingressats per covid-19 (-93), i 468 persones a l'UCI (-4).

El risc de rebrot segueix a la baixa i en les darreres 24 hores ha disminuït en 18 punts i queda fixat en 216. Era de 342 entre l'11 i el 17 de novembre. L'Rt baixa un xic -una centèsima- fins a 0,76, mentre que la setmana anterior era de 0,78. La incidència a 14 dies és de 304,14 entre el 18 i el 24 de novembre i se situa clarament per sota del 467,69 de l'interval anterior (11-17 de novembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 18 al 24 de novembre n'hi va haver 9.090, xifra inferior al període anterior, quan se'n van detectar 14.330. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 118,04 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (186,09).

Durant l'última setmana s'han fet 125.133 proves PCR i 50.997 tests d'antígens, dels quals un 5,85% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (7,71%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 42,38 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 339.177 casos, 307.760 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 61 noves morts i el total acumulat arriba a les 15.797: 9.750 en hospitals o sociosanitaris (+45), 4.322 en residències (+2), 943 en domicilis (+6) i 782 no classificades (+8). Entre el 18 i el 24 de novembre s'han declarat 319 morts, una xifra inferior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 428.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 1.945 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre l'11 i el 17 de novembre, hi va haver 2.402 ingressats.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 148 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 22.800. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 24.883. En total, han mort 7.314 persones, 21 més que les declarades fa 24 hores.