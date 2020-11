Aragonès aposta per un futur Govern que tingui aliances «més enllà de l'independentisme»

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha apostat per un futur Govern que tingui aliances "més enllà de l'independentisme". "El pròxim Govern ha d'estar compromès amb la independència, però també ha de poder establir aliances més enllà. Entre els comuns hi ha gent que defensa el dret a decidir, i també m'agradaria que sectors de la CUP puguin implicar-s'hi", ha reflexionat en veu alta Aragonès en una entrevista dominical a 'La Vanguardia'. El coordinador nacional d'ERC continua tancant la porta però a qualsevol acord amb el PSC. "Tenim un problema amb el PSC d'Iceta. Aquell PSC amb el qual ens vam entendre ja no existeix. Ens entenem millor amb el PSOE", ha assegurat Aragonès.

"Els que defensen aquell PSC de Pasqual Maragall avui són a ERC. És el cas de l'Ernest Maragall, l'Elisenda Pérez, la Carolina Telechea o centenars de regidors. Estem als antípodes del PSC d'Iceta, no hi ha acord possible", ha insistit el vicepresident del Govern, que considera que els socialistes catalans volen aconseguir els vots de Ciutadans "i això els fa abandonar consensos del catalanisme on abans hi eren".



Rèplica a Junts: "El no a tot no és una opció"

En paral·lel, Aragonès ha defensat el suport d'ERC als pressupostos generals de l'Estat i ha negat que sigui un nou 'peix al cove' de l'antiga CiU. "Enmig de la pandèmia més important de l'últim segle, amb la caiguda més gran del PIB de la nostra història, el no a tot no és una opció. Si algú està en disposició d'aconseguir un pacte millor, que ho faci", ha sentenciat el vicepresident del Govern.

"Nosaltres, la independència la construïm partint de les esperances que podem donar amb les nostres decisions d'avui i no de les frustracions", ha apuntat Aragonès, que ha continuat amb la seva indirecta a Junts. "Si el conjunt de l'independentisme català hagués anat de costat per negociar (els PGE), els resultats haurien estat millors. Però creiem que decidir que no importa el present partint d'un futur que hem d'aconseguir, no és una opció", ha reblat el coordinador general d'ERC.

Entre els acords del PGE, Aragonès destaca instruments com la gestió de l'ingrés mínim vital per part de la Generalitat o millores en el capítol d'inversions. "S'inclouen 450 milions per compensar la falta de finançament dels Mossos. I més: la Generalitat no era al Consorci de la Zona Franca i ara hi serem", ha detallat el vicepresident del Govern. "Aconseguim més amb 13 diputats al Congrés que no pas assistint als 30 o 40 consells de política fiscal de la història", ha conclòs Aragonès.