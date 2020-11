Argimon afirma que es permetran trobades per Nadal amb un màxim de 10 persones

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha reconegut que els nens fins a 14 anys "podrien no comptar" en la limitació a 10 persones per Nadal. En declaracions a Ràdio4 i La2, ha dit que això "està sobre la taula" però que no es vol "donar una imatge de molta obertura" i s'acabarà de decidir entre aquest dilluns i aquest dimarts per portar-ho al Procicat.



El Govern anunciarà aquesta setmana les recomanacions per al Nadal, que ha dit que segurament seran de màxim 10 persones de dues bombolles, o com a molt una tercera. D'altra banda, s'ha mostrat optimista amb el pas al tram dos del pla de reobertura el proper dilluns i ha assegurat que s'anunciarà entre aquest dimecres i aquest dijous si això és així i en quines condicions.





?? La Generalitat permetrà trobades per Nadal de fins a 10 persones i de no més de 2 bombolles. #GemmaNiergaRTVE @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/5Ug1wyf2pF — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 30, 2020

Sense mascareta el tercer trimestre

Millorar la coordinació en el rastreig

"No són grans contagiadors i possiblement no haurien de comptar, podrien no comptar", ha reconegut Argimon. Tot seguit ha dit però que cal buscar el "balanç" per evitar que una mesura d'aquest tipus es malinterpreti com una obertura que ara per ara no és recomanable.Ha alertat que fer-se tests d'antígens pel seu compte per celebrar les trobades nadalenques pot donar una "falsa seguretat" i ha afirmat que, sota tots els conceptes, s'ha de mantenir una "certa seguretat". El secretari ha demanat que es compleixin les recomanacions que s'anunciaran, que seran prou "estrictes".Argimon ha assegurat entendre la preocupació de la gent per com celebrar el Nadal però ha afegit que la fita no és el Nadal sinó els mesos de pandèmia que queden encara. Així, ha dit que l'objectiu ésja que "és possible que per ell mateix (el coronavirus ) comporti una tercera onada".Tot i reconèixer el baix poder contagiador dels menors, Argimon ha descartat retirar la mascareta a les aules ara per ara. Ho ha justificat assegurant que el virus "entra clarament per la comunitat" i cal "certa protecció entre els diferents nens". Tot i això, ha reconegut que "seria una de les millors fites" poder retirar-la "al llarg del curs" i ha fet referència explícita al tercer trimestre.Ha afirmat també que no té "cap inconvenient" en que les farmàcies puguin fer tests d'antígens però ha alertat que només són segurs en aquelles que tinguin grans instal·lacions, ja que la prova pot comportar que es desprenguin aerosols i això suposa un risc en els petits establiments.Argimon ha defensat que ha millorat el sistema de rastreig, tot i que ha reconegut que "encara té molt a millorar". En aquest sentit, ha dit que una dels aspectes a millorar és la coordinació entre les diferents fases del sistema i ha assegurat que "no és un problema d'efectius".A més, s'ha mostrat optimista amb que la vacunació ha de suposar un canvi en la pandèmia i ha assegurat que no s'alterarà l'ordre establert en el pla de vacunació que s'acabi tirant endavant.Per últim, ha afirmat que les filtracions "clarament no són bones" i no ajuden en la gestió de la pandèmia. "No tinc ni idea, no sé ni qui ho va filtrar i no perdo el temps amb això perquè tinc molts problemes en què pensar", ha respost en ser preguntat sobre les filtracions del pla de reobertura.