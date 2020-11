Borràs, candidata de JxCat a les eleccions

L'exconsellera de Cultura i portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés, Laura Borràs, va guanyar ahir les primàries del seu partit amb un 75,8% dels vots emesos. Els afiliats de la formació havien d'escollir el presidenciable de la Generalitat entre dos candidats que van coincidir al Govern: Borràs i el conseller de Territori, Damià Calvet. La participació va ser del 76%, ja que van votar 3.898 militants d'un cens de 5.128 persones. Calvet es va quedar amb un 20,5% dels vots. El tercer candidat que havia obtingut els avals necessaris va ser Jordi Ferrés, que va anunciar que es retirava de la cursa electoral donant el seu suport a Borràs.

Borràs ha protagonitzat en tres anys un ascens imparable, des que Carles Puigdemont la va fitxar per JxCat i es va convertir en persona de confiança de Quim Torra, fins aspirar ara a ocupar la presidència de la Generalitat i intentar fer efectiva, aquest cop sí, la independència de Catalunya.

Borràs va ocupar el cinquè lloc per Barcelona com a independent en les darreres eleccions. Amb l'aval de Puigdemont des de Waterloo, va ser el seu successor a la presidència, Quim Torra, qui la va designar com a consellera de Cultura al març de 2018. A partir de llavors, es va convertir en un dels perfils de la Generalitat més fidels al nou president. Només va estar un any i dos mesos en el càrrec, en un moment convuls de la política catalana. Borràs, una ferma defensora del català, va ser criticada per l'oposició per haver signat en la seva etapa anterior, al costat d'altres acadèmics, el polèmic manifest del Grup Koiné, que definia el castellà com a «llengua de dominació».

El 2013 va ser nomenada directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), càrrec del qual va dimitir després de ser escollida diputada al Parlament i pel qual està sent investigada per presumptes irregularitats, el que per a alguns pot perjudicar la seva carrera política. Al juny, el Congrés va donar llum verda al suplicatori del Suprem per jutjar Borràs per la presumpta adjudicació irregular a un amic de 18 contractes per valor de 259.863 euros quan dirigia la ILC, fets que podrien constituir presumptes delictes de prevaricació i malversació, entre d'altres.

Va ser l'impacte emocional de l'1-O, les càrregues policials, el 155 i l'empresonament i fugida a l'estranger dels líders del Procés el que la va convèncer per saltar a l'arena política. En només tres anys ha estat diputada al Parlament, consellera de la Generalitat i, des de maig de 2019, diputada al Congrés, on exerceix com a portaveu de JxCat. Borràs abandera el sector del partit partidari d'un xoc més directe amb l'Estat, que dona per amortitzat el diàleg i rebutja caure en l'«autonomisme», com demostra el seu «no» als pressupostos.

Ahir, després de conèixer la seva victòria, va apel·lar a la unitat: «Avui no ha perdut ningú. Ha guanyat JxCat i la democràcia». «Des d'ara mateix, faig una crida a tot l'independentisme a sumar per ser-hi tots i garantir un Govern i un Parlament nítidament independentistes», va afirmar en una compareixença telemàtica.

Borràs també va defensar que no hi ha cap disjuntiva entre situar la independència com a objectiu i, alhora, gestionar des de la Generalitat, i va agrair especialment el suport rebut deTorra.



Felicitació de Puigdemont

Per part seva, Puigdemont va felicitar la diputada al Congrés. «Moltes felicitats, Laura Borràs. Gràcies Damià Calvet. Heu fet una gran campanya de primàries», va assegurar a Twitter. «Gràcies també a tots els afiliats i afiliades per haver fet vostre aquest procés, que reforça enormement el projecte», va afegir.