La Junta Electoral Central autoritza l'homologació de butlletes i sobres electorals descarregables des d'Internet per al 14-F

La Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat l'homologació de butlletes i sobres electorals descarregables i imprimibles des d'Internet per a les eleccions del 14-F. Es tracta d'una proposta del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència segons ha explicat el mateix departament a través d'un comunicat. L'objectiu de la mesura, que és aplicable a la ciutadania resident a l'estat espanyol, permetrà dur el vot preparat des de casa i disminuir el risc de contagi. Ja que, d'aquesta manera, "s'evita haver de tocar paperetes al propi col·legi electoral i agilitza també el mecanisme de vot per correu".

La Junta Electoral Central també ha autoritzat que les persones amb discapacitat visual que ho hagin sol·licitat prèviament puguin rebre les butlletes electorals en braille a casa. La sol·licitud s'haurà de fer a través del telèfon 012. Tradicionalment, les butlletes en braille d'aquelles persones que ho sol·licitaven s'enviaven als ajuntaments que, al seu torn, les enviava a les corresponents meses electorals. La novetat d'aquestes eleccions, per tant, és que l'electorat amb discapacitat visual podrà rebre les butlletes directament a casa.

Un fet que, segons el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, "incrementa la intimitat de l'elector, atès que no haurà de preparar el seu vot directament al col·legi electoral". D'altra banda, com en el cas de les butlletes i sobres decarregables, el Govern assegura que també té un impacte positiu en la seguretat, per agilitzar el vot i disminuir la manipulació de butlletes al local electoral.