Desarticulen un grup criminal multireincident que furtava amb el mètode «punxarodes» a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda criminal de multireincidents que utilitzaven el mètode 'punxarodes' per furtar en àrees de serveis i en vorals de l'AP-7 des de la Jonquera (Alt Empordà) a Tarragona. El dispositiu policial, amb un centenar d'agents, ha permès detenir nou membres del grup –entre ells, els màxims responsables-, que acumulen un centenar d'antecedents. Es tracta de vuit homes i una dona, d'origen serbi i kosovar i d'entre 35 i 45 anys. Els arrestats van invertir més de 8.000 euros en vehicles de lloguer amb els quals cometien els furts i es garantien una fugida ràpida i se'ls relaciona amb més d'una trentena de fets comesos en els nou mesos que ha durat la investigació.

Les detencions es van produir el dissabte passat al matí en el marc de quatre entrades i escorcolls a Barcelona i una a Sentmenat en un operatiu que va desplegar gairebé un centenar d'efectius dels Mossos, entre ells, agents de la Brigada Mòbil, la Unitat Operativa de Mobilitat i de les Unitats de Seguretat Ciutadana i el Grup de Recerca de Documentació de la CGMO.

Els detinguts utilitzaven el 'modus operandi' conegut amb el nom de 'punxarodes'. Els autos punxen una roda del vehicle de la víctima i posteriorment la segueixen fins que s'ha d'aturar al voral. Un cop allà, aprofiten per aturar-se i sostreure els objectes de l'interior del vehicle. En d'altres ocasions, detectaven el vehicle que volien assaltar, el feien aturar al voral o en la mateixa àrea de servei de l'autopista, fent indicacions com si tinguessin un problema al cotxe. Un cop aturats i amb l'excusa d'ajudar-los, els autors distreien les víctimes i robaven els objectes de l'interior.

Múltiples delictes

Els arrestats acumulen un centenar d'antecedents policials i ja actuaven l'any 2012 quan els Mossos els van detectar per primer cop i detenir en diverses ocasions i operatius policials. Se'ls atribueixen un total de 25 furts en interior de vehicle, dos delictes contra la seguretat del trànsit, dos més de resistència i desobediència, un de robatori amb violència i intimidació, un de falsificació documental, un d'apropiació indeguda de vehicle i un d'estafa, a més de pertinença a grup criminal.

Els investigadors els relacionen amb més d'una trentena de fets comesos en els nou mesos que ha durat la investigació, tot i que no es descarta que estiguin implicats en un centenar de furts. Haurien obtingut més de 40.000 euros de benefici en metàl·lic, divisa estrangera i 38.000 en objectes de valor com joies, bosses de mà de marques de renom o electrònica.

Canvis en els objectius per la pandèmia

Actuaven en grups de tres però es coordinaven habitualment i estaven dirigits per dos caps, principals elements de la banda criminal. Escollien víctimes d'origen estranger però, amb l'actual crisi sanitària que afecta la mobilitat de les carreteres, van ampliar el seu objectiu a víctimes d'origen nacional.

També utilitzaven documentació falsificada de manera habitual per identificar-se quan eren detectats per agents de policia, així com per llogar els cotxes que utilitzaven per robar i amb els quals es garantien una fugida ràpida després de cometre els delictes o per fugir de la policia si eren descoberts. Es calcula que haurien invertit més de 8.000 euros en el lloguer d'aquests, durant el temps que ha durat la investigació.

La investigació del cas ha estat instruïda pel titular del Jutjat d'Instrucció 12 de Barcelona. Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial dilluns al matí. La policia, però no descarten noves detencions.