La Generalitat preveu una campanya electoral «virtual i amb mascareta»

El Govern va convocar per al proper divendres al migdia la taula de partits que tenen representació parlamentària per abordar la logística electoral del les eleccions del14 de febrer. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va detallar ahir que l'executiu català preveu «una campanya electoral amb mascareta i en bona part virtual». L'objectiu del Govern és «garantir el dret a vot dels ciutadans, així com la seva seguretat sanitària».

La també consellera de Presidència va assenyalar que, malgrat que la voluntat del Govern és «valorar, consensuar i validar les mesures i protocols de campanya i del dia de les votacions amb els altres grups» de l'arc parlamentari, l'última paraula recaurà, sempre, en l'executiu. De fet, aquest portarà a la taula les propostes de protocols elaborades per la Conselleria d'Acció Exterior (a través de la direcció general de processos electorals), i que han de ser validades pel Procicat, per al normal desenvolupament de tot el procés. «La decisió final és del Govern», va sentenciar la portaveu de l'executiu.



Possible doble jornada

Com en anteriors ocasions, Budó no va descartar que els comicis s'hagin de celebrar en dues jornades electorals donades les circumstàncies derivades de la pandèmia de coronavirus: «Ho valorarem».

Sobre aquesta malaltia, i davant el repunt dels indicadors registrat en les darreres hores, Budó va alertar que en funció del que pugui passar en aquest pont que s'acosta, entre divendres i dimarts que ve, les festes nadalenques poden tenir un nivell de restricció o un altre. El nombre d'ocupacions a les UCIs «baixa molt lentament», va explicar amb preocupació Budó, que, si es consolida aquesta tendència, va avisar que seria difícil «canviar de fase». A l'horitzó, més enllà de les jornades festives, és clar, hi ha la mateixa celebració dels comicis. Amb tot, Budó, a diferència del que havia assegurat en ocasions anteriors, va garantir la seva realització sigui quina sigui la situació epidemiològica.



Xifres encara altes

Va reiterar la portaveu que no «s'està en una fase de desescalada» perquè les xifres segueixen altes, sinó «en la flexibilització». El risc de rebrot (EPG), l'índex de creixement potencial de la pandèmia, que baixava a Catalunya des del 23 d'octubre, va repuntar ahir i va tornar a superar els 200 punts, amb 201, cinc punts més que dilluns, mentre que la velocitat de propagació del virus (Rt) també va créixer 6 centèsimes, situant-se així en el 0,84.