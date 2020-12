Vergés diu que el Govern decidirà el canvi de fase "el més aviat possible"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha evitat detallar en quin moment el Govern anunciarà el canvi de fase de la desescalada, inicialment previst per al proper dilluns 7 de desembre. "Intentem tenir temps per valorar tots els indicadors i allargar al màxim els terminis per prendre la millor decisió possible", ha afirmat Vergés aquest dimecres en una visita a l'Hospitalet de Llobregat. La consellera s'ha limitat a dir que anunciaran l'evolució de la desescalada "el més aviat millor" i ha garantit que "si pot ser demà, millor que demà passat". En paral·lel, Vergés ha insistit en fer una crida a la ciutadania per a què es redueixin les relacions socials aquest pont de la Puríssima per evitar contagis durant els posteriors àpats de Nadal.

Després del repunt de l'Rt dels darrers dies, Vergés ha admès que la pandèmia de la covid-19 es troba en un "punt complex". Per aquest motiu, ha assegurat que el Govern es manté expectant a l'evolució dels propers dies i ha esquivat concretar quan anunciaran si dilluns es flexibilitzaran les restriccions actuals. "Volem assegurar que prenem la millor decisió per a les properes setmanes", ha apuntat la consellera, que ha insistit que el Govern "vol valorar bé en quin punt està la pandèmia".

Respecte l'evolució dels indicadors de la covid-19 i la possibilitat que determinats territoris no complissin els requisits necessaris per desescalar i arribar a la fase 3 coincidint amb el Nadal, Vergés ha dit que "s'estudiarà tot", si bé ha demanat "no patir abans d'hora". Per evitar arribar a aquest extrem, la consellera ha insistit en demanar a la ciutadania que redueixi "claríssimament" la mobilitat durant els propers dies si no es tracta de trobades socials "imprescindibles".

"Hem de mantenir l'esforç fet fins ara per poder desenvolupar tot el pla de reobertura d'activitats i trobar l'equilibri entre l'emergència sanitària, l'econòmica i la social", ha dit la consellera, tot advertint que els indicadors de la propagació de la covid-19 continuaran pujant si no es redueixen les relacions socials. "Si podem mantenir l'esforç començat el 30 d'octubre malgrat ara hi hagi activitats obertes, serà la millor manera que la corba de contagis la manem nosaltres i aquesta sigui de baixada", ha afegit.

En aquest sentit, de cara a les trobades nadalenques, ha recordat que aquestes estaran limitades a 10 persones de dues bombolles familiars, extensibles a una tercera durant totes les Festes. Preguntada per quines mesures caldrà adoptar a les llars i si serà necessari l'ús de mascaretes als domicilis on es facin aquestes trobades, Vergés ha dit que explicaran les recomanacions els propers dies però ha demanat especialment mantenir la prevenció els dies anteriors a les Festes: "hem de vigilar què fem els dies abans per arribar al Nadal en les millors condicions possibles".



El toc de queda, modificat només per Festes

D'altra banda, Vergés ha assegurat que l'endarreriment del toc de queda només s'aplicarà durant les dates assenyalades per Festes. Ha refusat així la reclamació del Gremi de Restauració de Barcelona, que reclamava reconsiderar l'horari de confinament nocturn i ampliar-lo més enllà de les 22 h un cop hagi passat el Nadal. Vergés ha remarcat que "cal ser molt estrictes" i ha apuntat que es modificaran els horaris quan el context sanitari ho permeti, "però ara no s'està en aquesta situació".



L'Hospitalet estrena el CAP Alhambra

Vergés ha fet aquestes declaracions després d'una visita institucional al nou CAP Alhambra de l'Hospitalet de Llobregat, amb el vicepresident en funcions de president Pere Aragonès i l'alcaldessa Núria Marín. El nou centre del barri de Santa Eulàlia duplica l'espai de les instal·lacions anteriors i també ofereix el doble de consultes mèdiques, passant de 18 a 35. La construcció d'aquest CAP, que atén més de 20.000 veïns, ha suposat una inversió de 4 MEUR. Marín ha aplaudit l'estrena de l'equipament però també ha reclamat al Departament de Salut que afronti les inversions pendents, com el nou CAP la Florida o l'Hospital General.

