Berlanga al Parlament

Filó sobiranista. ERC explota al Parlament la denúncia dels privilegis de la capital d’Espanya. El vicepresident presumeix d’haver doblegat la segona onada «tres vegades més ràpid» que Díaz Ayuso

ERC ha trobat un filó per al seu intent de creixement transversal que apel·la a independentistes i catalanistes no secessionistes. I es diu Madrid. La denúncia dels privilegis que té la capital d´Espanya i la seva regió, que es coronen en una política fiscal laxa que fins i tot «aspira» més recursos i talent de la resta de l´Estat, troba un forat tant en els secessionistes, potser per motius emocionals (Madrid és Madrid), però també en sectors econòmics que vetllen per l´economia.

L´acord de pressupostos de la setmana passada d´ERC amb el Govern de Pedro Sánchez va suposar, a més, un torpede en la línia de flotació del govern regional del PP.

El president dels populars catalans, Alejandro Fernández, va criticar aquesta fixació amb Madrid. Va assenyalar que donava una imatge que Catalunya sembra la discòrdia i és rondinaire i va afirmar que el Govern mostrava menys dignitat que «la de l´empresari català de la pel·lícula L´escopeta nacional, perquè almenys ell pretenia vendre els seus productes, no ficar el dit a l´ull a ningú».

La resposta d´Aragonès va convertir el Parlament en una espècie de cinefòrum. «Vostè no ha entès la pel·lícula», va etzibar el republicà.

«Perquè el que explica la pel·lícula és el funcionament de l´economia del BOE, en què l´èxit comercial d´un empresari depèn de la xarxa d´interessos que pugui desenvolupar. I nosaltres volem acabar amb aquesta economia del BOE».

L´escopeta nacional, de Luis García Berlanga, explica les vicissituds d´un caricaturesc (segons tots els tòpics cap al català), un empresari que fabrica porters automàtics (un magistral José Sazatornil), que sufraga, secretament, els fastos d´una cacera a prop de Madrid per estar a prop del ministre del ram i aconseguir prebendes. Tot enquadrat en els últims anys del franquisme.

No va ser aquesta l´única referència a la capital d´Espanya en la sessió de control al Govern del Parlament. En resposta a l´oposició, el vicepresident amb funcions de president de la Generalitat va afirmar que Catalunya havia doblegat la segona onada de la pandèmia del coronavirus «tres vegades més ràpid» que la comunitat d´Isabel Díaz Ayuso, en nombre de contagis i ocupació d´UCIs.