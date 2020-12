Catalunya no passarà de fase aquest dilluns per un «canvi brusc dels indicadors»

El Procicat ha confirmat aquest dijous que Catalunya no avançarà de tram dilluns per un "canvi brusc dels indicadors", segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés. "Per responsabilitat ens quedem en el tram 1", ha indicat Vergés, que ha parlat d'un "creixement sobtat" dels paràmetres, passant de 0,78 a 0,92 en quatre dies. La consellera ha constatat que gestionar ara un rebrot en aquestes condicions amb les UCI amb 438 pacients seria "complicadíssim".

Per la seva part, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha avisat que en els propers dies l'Rt continuarà per sobre del 0,9. Caldrà veure si la velocitat continua creixent o s'aconsegueix estabilitzar-la per sota de l'1 i es continua baixant però a ritme més lent.

Aquest dijous s'ha notificat una velocitat de contagi (Rt) de 0,92. El propi executiu ja va fixar que si l'Rt estava per sobre de 0,9 no es podria passar de tram.

Les dades d'avui a Catalunya

La velocitat de propagació a Catalunya, l'Rt, es troba ja en 0,92, tres centèsimes més que fa 24 hores. Supera així el llindar que havia marcat Salut per passar al tram dos del pla de desescalada. La decisió sobre si finalment es progressa es comunicarà aquest dijous.

El risc de rebrot segueix pujant i està ja en 217, set punts més. A més, la incidència a 14 dies s'estanca i només baixa un punt, situant-se ara en 255,72 (dimecres era de 256,84).

També s'ha informat de 27 noves morts, amb un total de 15.994.

Hi ha 1.591 ingressats, 83 menys, i 438 persones a l'UCI (-11).

S'han declarat 1.614 nous casos confirmats per PCR o TA, fins als 313.859 des de l'inici de la pandèmia. El 4,77% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

