La factura del coronavirus a Catalunya: 1.906,7 milions d'euros

1.906,7 milions d'euros en tot just vuit mesos. Segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona. aquesta és la despesa acumulada a què ha hagut de fer front la Generalitat per contenir els durs estralls de la pandèmia, segons l'últim informe mensual d'execució amb data 31 d'octubre. 1.213,3 milions d'euros en despesa directa destinats a les necessitats sanitàries i sociosanitàries per combatre la pandèmia –personal sanitari, atenció hospitalària, productes sanitaris o concerts sanitaris– i 693,4 milions d'euros en despesa indirecta per apaivagar les conseqüències induïdes de les mesures preses pel Govern per frenar l'avenç de la Covid-19. D'aquest últim import, 273.305,4 milions d'euros es deriven en ajudes i subvencions als sectors més damnificats. Malgrat això, el balanç pressupostari fins a l'octubre és positiu en 815,5 milions, gràcies als fons establerts per l'Estat per sufragar la pandèmia.

