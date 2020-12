Els maristes indemnitzaran amb 400.000 euros 25 víctimes d'abusos prescrits

La congregació dels Maristes de Catalunya, la primera d'Espanya que va crear una comissió independent per valorar indemnitzacions a les víctimes d'abusos sexuals comesos a les seves escoles prescrits judicialment, pagarà un total de 400.000 euros a 25 exalumnes que van denunciar haver patit abusos fa anys.

Els maristes van constituir el passat mes de febrer una comissió independent amb la Fundació Mans Petites, creada per Manuel Barbero, pare d'una de les víctimes, per investigar cas per cas i establir els danys soferts, les seqüeles i per tant el dret a rebre indemnització.

La comissió ha analitzat un total de 25 casos i la setmana passada va donar per finalitzat els seus treballs, que avui ha començat a comunicar els afectats.

Fonts de la congregació, que han dit desconèixer el contingut de la resolució de la comissió independent, els detalls de la qual està previst que els donin a conèixer públicament el proper dia 10, han destacat a Efe que es tracta del primer orde religiós que va constituir una comissió independent i externa per valorar el pagament d'indemnitzacions per abusos sense que hi hagi una condemna judicial.

L'Institut de Germans Maristes va constituir al febrer amb la fundació creada per Manuel Barbero la 'Comissió d'Acollida a les Víctimes', que ha estat presidida per l'advocat i exdirector general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat, Xavier Puigdollers, per compensar econòmicament als que van patir abusos fa anys, els casos han prescrit judicialment, i que pateixen seqüeles psicològiques.

La comissió ha treballat durant aquests mesos en "avaluar la plausibilitat dels fets denunciats i les seqüeles que presentin les persones que s'han acollit", a més de valorar el dany psicològic en el passat i les seqüeles posteriors o actuals derivades dels fets.

Amb tot això han establert els muntants de les indemnitzacions per a cadascuna de les víctimes per les seqüeles.

"La voluntat dels Maristes ha estat sempre, des del primer moment, acollir les víctimes, escoltar-les i no desentendre'ns", han recordat fonts de la congregació.

L'ordre ja va posar en marxa el 2016 una comissió d'atenció a les víctimes de casos prescrits, que va comptabilitzar una trentena de víctimes, de les quals 25 s'han acollit al dictamen de la comissió.

A més de Puigdollers, en la comissió han treballat dues psicòlogues, una proposada pels Maristes i una altra per la Fundació Mans Petites.

L'acord de creació de la comissió va incloure que, un cop acabada la seva tasca, la resolució es donaria a conèixer en un acte públic que en principi estava previst per al pròxim dia 10, tot i que avui s'ha filtrat a alguns mitjans el contingut de la resolució de la comissió, que ha ajustat les indemnitzacions a les indemnitzacions que fixa la jurisprudència espanyola dels últims anys.

Un total de 18 professors o monitors de col·legis Maristes han estat denunciats en els últims anys per abusos comesos des dels anys 60, encara que només un d'ells, el professor d'Educació Física Joaquín Betínez, ha arribat a judici i ha estat condemnat, mentre que la resta de denúncies han estat arxivades perquè havien prescrit.