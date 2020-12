El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, va anunciar ahir la seva voluntat de participar en les primàries de JxCat per la demarcació de Barcelona per convertir-se en diputat del partit després de les eleccions catalanes del 14 de febrer.

Canadell, que va fer del seu independentisme el principal tret de la seva gestió al capdavant de l´entitat, va afirmar a Twitter que es presenta per «defensar el món empresarial des del Parlament, i això inclou en sentit ampli empresaris, autònoms i treballadors». En els darrers dies l´actual president de la Cambra de Comerç barcelonina ja havia deixat en?treveure que faria el salt a la política.

També dos consellers de la Generalitat, Damià Calvet i Ramon Tremosa, van anunciar ahir la seva voluntat d´integrar-se en les llistes de Junts per Catalunya. Calvet, que va perdre contra Laura Borràs en el seu intent de ser el presidenciable del partit, buscarà ara un lloc en la candidatura de Barcelona. El titular d´Empresa, per la seva banda, es presenta a les primàries per encapçalar la llista de Lleida.

El sistema de JxCat estableix que, després d´escollir el cap de files -que serà Borràs-, se celebraran unes altres primàries per elegir qui va a la resta de llocs principals de les llistes. Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, aspira ara a ser el número dos per Barcelona.

El resultat es coneixerà el 13 de desembre, quan es durà a terme la votació per triar els tres primers llocs de Lleida i Tarragona, els quatre de Girona i els vuit de Barcelona. Són els llocs dels ocupants que el partit creu que tindran gairebé assegurada l´acta de diputat.

Tremosa, que va renunciar a presentar la seva candidatura a presidenciable de JxCat, aspira ara a encapçalar la llista per Lleida donades les seves «arrels familiars» en aquesta demarcació. «Convidat per molta gent, he decidit presentar candidatura. Tinc arrels familiars al Pirineu i al Pla d´Urgell, em sento lleidatà d´adopció», va dir a Twitter.

Els noms de Canadell, Tremosa i Calvet s´uneixen a diversos dirigents de JxCat que ja havien fet el pas. És el cas, entre d´altres, dels consellers Meritxell Budó i Jordi Puigneró, d´Elsa Artadi o del diputat al Congrés Jaume Alonso-Cuevillas (Barcelona); del diputat al Parlament Albert Batet (Tarragona) o de la portaveu al Parlament, Gemma Geis (Girona).