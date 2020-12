Catalunya no passarà de fase de desescalada dilluns vinent

Es confirma l'inevitable i finalment, com els indicadors d´aquests últims dies ens feien intuir, Catalunya no podrà avançar al segon tram de la desescalada el dilluns vinent. Va anunciar-ho ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, després d'alertar d´una crescuda «sobtada» de l´Rt durant els darrers quatre dies, que ha passat de 0,78 a 0,92. Per tant, el primer tram de la desescalada s'allargarà com a mínim dues setmanes més, fins al 21 de desembre, quan hi haurà la següent resolució. Vergés va afirmar que tot i això les dades epidemiològiques s'analitzaran diàriament. Tanmateix, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va alertar que en els pròxims dies l'Rt continuarà per sobre del 0,9 i aleshores caldrà veure si la velocitat de contagi del virus segueix creixent o s'aconsegueix estabilitzar per sota l'1. A més, va constatar que si augmenta el nombre de pacients a l´UCI, els hospitals «no podran absorbir» el creixement. Per això, Argimon creu que seria una «imprudència» passar de tram. A més, el secretari va tornar a demanar «solidaritat» a empreses i treballadors per fomentar encara més el teletreball.

El pas a aquesta segona fase de la desescalada havia d'augmentar els aforaments als interiors de bars i restaurants, que passarien a un 50%, igual que els petits comerços de menys de 800 metres. També havia de permetre una major llibertat als caps de setmana, passant del confinament municipal del primer tram, al comarcal. A més, era el torn de centres comercials de reobrir amb un aforament del 30% i cines, teatres, auditoris i sales de concert podien augmentar la seva capacitat fins a un 70%.

Segons els càlculs, si la desescalada avançava correctament, per Nadal Catalunya havia d´estar al tercer tram amb lliure mobilitat per la comunitat. Ara, en canvi, deixaria a les festes de Nadal amb, com a mínim, un confinament comarcal. Tot i això, el Govern va garantir ahir que aquesta llibertat per moure's dins la comunitat autònoma serà possible per reunir-se en els dies assenyalats de celebració de les festes. Sobre el pla de Nadal, la consellera de Salut, Alba Vergés, va negar que es donin missatges contradictoris amb relació a la seva celebració i va deixar clar que «s'estan seguint les directrius dels epidemiòlegs».

A diferència de dimecres, que el conseller d'Interior demanava anar amb cura si es sortia de pont, ahir la secretària general, Elisabet Abad, va rectificar i va demanar a la ciutadania quedar-se a casa. «Fem una crida clara i directe a no sortir en la mesura del possible i romandre als nostres domicilis», va insistir. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, va lamentar que els darrers dies han notat «una pressió social molt elevada per intentar mantenir una activitat social ordinària, sobretot organitzacions com ajuntaments que volen desplegar pistes de gel o cavalcades de reis». Davant aquest debat va demanar adaptar les activitats a la pandèmia i «evitar fer el que fèiem habitualment com ho fèiem habitualment».

Pel que fa a la mobilitat, Abad va explicar que la d'aquesta setmana ha estat «similar» a les darreres setmanes. Ahir fins a les 10 hores del matí s'havia registrat un increment 3% respecte a la setmana passada si bé ha caigut la mobilitat de llarg recorregut.