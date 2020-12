Dolors Bassa entra a la presó de Puig de les Basses

L'exconsellera de Treball de la Generalitat durant el Govern de Carles Puigdemont, Dolors Bassa, ha entrat a la presó de Puig de les Basses de Figueres a les 20.29 h d'aquest divendres, després que el Tribunal Suprem li hagi revocat el tercer grau com a la resta de presos independentistes.

Unes 200 persones i una vuitantena de cotxes s'han acostat fins a l'indret per donar-li suport en aquesta nova situació, entre les quals Teresa Jordà, consellera en funcions d'Agricultura, Chakir el Homrani, conseller en funcions de Treball, Afers Socials i Famílies, i Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres per ERC. També hi ha assistit la diputada per ERC i germana de la presa, Montse Bassa, que ha volgut fer-li costat a l'entrada al centre penitenciari.

"Diguin el que diguin, el diàleg i la negociació hi seran sempre"

L'exconsellera Dolors Bassa ha assegurat minuts abans d'entrar a la presó de Figueres que "diguin el que diguin, el diàleg i la negociació hi seran sempre". Bassa, visiblement afectada, ha volgut dirigir unes paraules al centenar de persones que s'han concentrat a les portes del centre penitenciari per donar-li suport. "Facin el que facin, no ens rendirem, seguirem endavant", ha dit. L'exconsellera també ha reiterat que les "conviccions" estan intactes i que, malgrat la "ràbia i impotència" d'aquest divendres, continuaran "endavant". Bassa ha volgut agrair als assistents a la mobilització la seva presència i ha acabat el seu discurs amb un "Visca Catalunya!" i "Visca l'Empordà".