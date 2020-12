Forcadell reingressa a la presó per complir la seva condemna en segon grau

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha reingressat aquest divendres a la presó barcelonina de Wad-Ras per complir la seva condemna en segon grau, un cop el Tribunal Suprem ha revocat la semillibertat als nou presos del procés.

Forcadell ha arribat cap a les 20.50 hores al centre penitenciari de Wad-Ras, on un grup d'independentistes, entre ells el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent, s'han concentrat a les portes de la presó per mostrar-li el seu suport.

Abans d'entrar a la presó, Forcadell ha agraït que els independentistes sempre li hagin donat suport: "mai us agrairem prou tot el suport. Sabem que ens estimeu i sobretot sabem que persistireu i persistirem", ha indicat.

El Suprem ha revocat aquest divendres el tercer grau concedit al juliol passat per la Generalitat als nou condemnats a presó pel procés, per considerar-lo prematur, i ha derogat també les seves sortides professionals i de voluntariat en aplicació de l'article 100.2 del règim penitenciari, en concloure que no està connectat amb la reinserció.

Dels nous presos del procés, únicament Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa mantenien fins ara el seu tercer grau -pel qual únicament anaven a dormir a la presó de dilluns a dijous-, ja que el seu jutjat de vigilància penitenciària no el va suspendre cautelarment a l'espera que el Suprem es pronunciés sobre els recursos de les parts, a diferència del que passava amb els presos de Lledoners, als quals sí que es va deixar sense efecte la seva semillibertat a finals de juliol passat.

Un cop la presó de Wad-Ras ha rebut aquesta tarda la notificació oficial de la decisió del Suprem, el centre s'ha posat en contacte amb Forcadell per informar-lo que havia de reingressar aquest mateix divendres, com ha passat amb l'exconsellera Dolors Bassa a la presó gironina de Puig de les Basses.

Precisament, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha protestat aquest vespre contra la decisió del Suprem, amb l'organització d'una desena de marxes de Alt Empordà aquesta última on Bassa ha ingressat poc després de les 20.30 hores.