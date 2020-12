El Govern valora el "clima propositiu" de la taula de partits del 14-F i els emplaça a una nova reunió el 21 de desembre

El Govern ha valorat positivament el "clima propositiu" dels partits en la constitució de la taula per abordar les eleccions del 14-F en pandèmia. Fonts del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, encarregat dels processos electorals, ha explicat a l'ACN que s'ha emplaçat els grups a fer una propera reunió el 21 de desembre i a treballar també en reunions més tècniques. Segons aquestes mateixes fonts, no hi ha hagut picabaralles i els partits han exposat el seu punt de vista i la necessitat de consensuar les decisions sobre les eleccions com més aviat millor. El Govern remarca que avui s'ha celebrat una primera trobada per posar les mesures sobre la taula i que a partir d'ara es començarà a treballar.

El Govern ha fet arribar als grups i subgrups parlamentaris sis documents de treball que aborden diferents aspectes de l'organització electoral. Un d'aquests documents, que defineix les mesures de seguretat i prevenció als col·legis electorals i que ja va aprovar el Procicat fa unes setmanes, s'ha acompanyat d'un protocol de mesures de seguretat complementàries per garantir el vot de les persones positives de Covid-19.

A més d'aquests dos documents, s'ha presentat als grups i subgrups parlamentaris els protocols que comprenen diversos aspectes en relació a la campanya electoral, la creació d'una oficina responsable de la seguretat sanitària, la comunicació institucional i el foment de les diverses modalitats de vot, així com el protocol de funcionament d'aquesta taula de grups i subgrups parlamentaris.

També s'ha abordat amb els grups el protocol que preveu els diferents escenaris per a la celebració d'eleccions "amb la intenció de fixar de forma objectiva diverses situacions epidemiològiques i definir en quins casos estaria garantida la celebració dels comicis".

