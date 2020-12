Els Maristes reconeixen 25 víctimes d’abusos sexuals als seus col·legis

L´Institut Germans Maristes ha reconegut els abusos sexuals que van patir 25 dels seus exalumnes durant la seva escolarització en col·legis catalans de la germandat. Un gest que arriba 30 o 40 anys després que tinguessin lloc els fets per a molts dels afectats i gairebé cinc després que El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, destapés el cas Maristes. La comissió de reparació que es va iniciar al febrer d´aquest any ha escoltat aquestes 25 víctimes aportades per la Fundació Mans Petites i ha donat credibilitat al seu relat. Els exalumnes seran indemnitzats econòmicament per l´organització religiosa, que també els ha fet arribar una carta en què la institució es mostra «profundament avergonyida» i demana «perdó» de «tot cor». A aquesta xifra de 25 afectats per la pederàstia de docents maristes han de sumar-se les quatre víctimes per les quals va ser condemnat el professor Joaquim Benítez -que segueix en llibertat-. Un còmput que encara es manté lluny de la quantitat real de menors d´edat que van patir abusos sexuals, durant dècades, a escoles de la institució.

La investigació iniciada al febrer de 2016 ha acumulat ja 51 denúncies policials contra 18 docents (12 germans religiosos, cinc professors seglars i un monitor de menjador) de les escoles de Sants-Les Corts, la Immaculada i Anna Ravell (Barcelona) , Champagnat (Badalona), Valldemia (Mataró) i Montserrat (Lleida) per fets esdevinguts entre 1962 i 2018. La indagació va localitzar més víctimes que no van presentar denúncia d´aquests col·legis i d´altres escoles de Vic o Girona. En total, gairebé un centenar d´afectats.

És la primera vegada a Espanya que una organització religiosa repara públicament víctimes de pederàstia sense que la justícia l´obligui. La llei no forçava els Maristes a pagar a aquests exalumnes perquè es tracta d´afectats que van patir delictes ja prescrits. Els docents que els van perpetrar no han estat jutjats i, en conseqüència, les seves víctimes no havien pogut ser reparades. La insistència de Manuel Barber, fundador de Mans Petites i pare de l´exalumne amb què es va iniciar el cas Maristes al febrer de 2016, ha estat clau per crear la comissió de reparació. La resta de víctimes que no van donar el pas de contactar amb Mans Petites encara poden reclamar dirigint-se directament a la institució marista, que ha afirmat que estudiarà cada nou cas.

Formada per dues psicòlogues expertes en violència sexual -una triada per Mans Petites i una altra pels Maristes- i per un advocat -proposat pels Maristes i acceptat per Mans Petites-, la comissió va acceptar 31 exalumnes aportats per Barber. Sis d´aquests, però, van renunciar finalment a participar-hi. Les entrevistes als 25 que van seguir endavant van començar a la seu del Col·legi d´Advocats al febrer. A causa de la pandèmia van haver de traslladar-se a un edifici marista. Les dues psicòlogues i l´advocat han donat credibilitat als relats -«esgarrifosos», en alguns casos- de totes elles.

No ha estat una comissió d´investigació interna com les desplegades per l´Abadia de Montserrat o els Jesuïtes de Catalunya, quan van esclatar sengles casos en el seu si, la finalitat de les quals era esbrinar quantes víctimes van patir abusos a les seves organitzacions i prendre mesures sancionadores contra els agressors, però no indemnitzar-les econòmicament. La dels maristes ha fet el contrari: no ha estat impulsada amb el propòsit de castigar els germans que segueixen sota la seva tutela però sí repararà els afectats.

L´acord que Maristes i Mans Petites van signar a principis d´any deia explícitament que les quantitats que l´organització religiosa abonaria com a indemnització a cadascuna de les víctimes reconegudes prendria de marc de referència casos reals recollits a la jurisprudència. Segons la sentència de l´Audiència de Barcelona contra Benítez de la primavera passada, els abusos més greus comesos per aquest professor (delictes reiterats amb penetració) han de ser indemnitzats amb 60.000 euros, i els més lleus (tocaments), amb 10.000. Són quantitats insuficients, en molts casos. La suma total que desemborsaran els maristes frega els 400.000 euros. Algunes de les víctimes es mostren satisfetes amb el gest. Per a altres, però, no n´hi ha prou per reparar el dany causat ni per extingir la sospita que la institució només vol netejar la seva reputació.