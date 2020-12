Catalunya és la comunitat autònoma que més proves de covid ha fet, més de 3,3 milions

Catalunya és la comunitat autònoma que més proves diagnòstiques de tota mena s'ha fet a Espanya, amb més de 3,3 milions de proves des de l'inici de la pandèmia, segons ha informat avui el Ministeri de Sanitat.

Darrere de Catalunya, que ha fet un total de 3.381.085 proves diagnòstiques de tota mena des de l'inici de la pandèmia i fins al 26 de novembre, se situa Madrid, amb 3.177.843 proves.

La tercera CCAA amb més proves fetes és Andalusia (2.180.895), seguida de la Comunitat Valenciana (1.447.166) i el País Basc (1.433.329).

Segons el ministeri, a Espanya s'han efectuat un total de més de 18,1 milions de proves diagnòstiques des que va començar l'epidèmia per la Covid-19.

Concretament, les comunitats autònomes han notificat al Ministeri de Sanitat que, fins al 26 de novembre, han portat a terme un total de 18.182.696 proves diagnòstiques, de les quals 16.284.839 són PCR i 1.929.257, test d'antígens.

En l'última setmana, del 20 al 26 de novembre, les comunitats autònomes han portat a terme un total de 628.592 PCR, una mitjana de 89.798 PCR al dia.

A més, del 20 al 26 de novembre les comunitats autònomes han practicat un total de 265.928 test d'antígens (37.989 de mitjana al dia).

Sumades a les PCR realitzades, suposen un total de 894.520 proves diagnòstiques en aquest període, 127.788 al dia.

Augmenta així un 5% el nombre de proves diagnòstiques realitzades, amb una taxa de 386 per cada 1.000 habitants.

El Ministeri de Sanitat han ressaltat que "progressivament es van desenvolupant noves tècniques per al diagnòstic de la infecció per SARS-Cov2, com és el cas de les proves ràpides d'antigen que les Conselleries de Sanitat estan començant a introduir en la gestió de la pandèmia".