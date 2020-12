El Govern planteja votar per franges horàries el proper 14-F

Les eleccions catalanes, previstes per al proper 14 de febrer, se celebraran sota les restriccions a les quals obliga l´impacte de la pandèmia de coronavirus. La Generalitat ha elaborat un pla que consta de sis protocols perquè tots els ciutadans puguin votar amb seguretat, per tal de garantir el dret de tots els electors al sufragi sense que això comporti brots de covid-19, però en el qual també es contemplen escenaris que obligarien a posposar la contesa electoral.

La Generalitat descarta que la jornada electoral duri dos dies per la dificultat d´adequar el marc normatiu i per l´alt cost que requereix; però demanarà a la Junta Electoral Central (JEC) que es pugui establir el vot per franges horàries i que permeti allargar la jornada electoral una hora més, fins a les nou de la nit. En cas que no ho consideri oportú, el Govern aconsellarà als ciutadans que compleixin igualment amb aquests horaris: els col·lectius de risc de 9 del matí a 12 del migdia; les persones en quarantena de set a vuit del vespre; i la resta d´electors, de les 12 del migdia a les 7 de la tarda.

Les persones que el dia de les eleccions estiguin en quarantena podran trencar el confinament durant 30 minuts només per exercir el dret a vot amb un certificat que permeti aquest desplaçament. A més, el Govern demanarà a la JEC que puguin declinar la seva obligació d´acudir als punts de votació com a membres d´una mesa electoral si es troben en aquestes circumstàncies de tancament. També demanaran un informe perquè les persones de risc no hi hagin d´acudir.

La JEC ha autoritzat que els ciutadans puguin imprimir el seu vot a casa per evitar el mínim contacte en els punts de votació. Podran descarregar el material electoral per internet per imprimir-lo o recollir el material a diversos punts acreditats de l´administració, tot i que hi haurà sobres i paperetes als centres de votació. El Govern demana aprofitar la propaganda que arribi a casa.

La Generalitat aposta per utilitzar pavellons o espais similars per permetre aforaments de baixa densitat, és a dir, habilitar punts de votació en què es puguin respectar els 2,5 metres quadrats de distància entre persones amb el propòsit de substituir els habituals centres educatius. No es podran utilitzar com a espais electorals els centres sanitaris, els de caràcter residencial o els que ocupen col·lectius vulnerables. Els punts d´accés i sortida seran independents i, si la infraestructura ho permet, es procurarà que hi hagi una cua per a cada taula i una per als col·lectius vulnerables.

En el cas que la situació epidemiològica empitjori i s´hagi de considerar un ajornament de la contesa electoral, el Govern buscarà «el màxim consens» dins d´aquesta taula, que, però, no és vinculant. El 15 de gener es farà una primera avaluació dels escenaris que s´anirà revisant cada setmana.

El document planteja nou escenaris possibles, dels quals només dos contemplen posposar els comicis. El primer d´ells es donaria en cas de «restricció absoluta d´activitats socials» en amplis sectors i aforaments molt limitats, reunions socials a sis persones, toc de queda nocturn i confinaments perimetrals, en una situació de «risc molt elevat per a la salut» i perill de «desbordament del sistema sanitari». El segon seria el d´un confinament domiciliari, amb mobilitat restringida i tancament de l´activitat social excepte serveis essencials per una «profunda crisi sanitària».

La campanya durarà 15 dies i s´insta a fomentar els mítings telemàtics. En cas que se n´autoritzin presencials, els polítics no podran «fomentar càntics ni crits» ni posar la música molt alta per evitar que els assistents hagin d´aixecar la veu per parlar.