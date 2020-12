El jurat popular declara culpable el policia acusat de lucrar-se per tramitar permisos de residència a estrangers

El jurat popular ha declarat culpable el subinspector de la Policia Nacional acusat d'enriquir-se de forma il·lícita per tramitar permisos de residència a ciutadans estrangers en situació irregular. Així ho han decidit els membres, per unanimitat, aquest dissabte, considerant també culpables els altres tres acusats a la mateixa causa. D'aquesta manera el jurat ha fet públic el seu veredicte del judici celebrat a l'Audiència de Barcelona el passat 23 de novembre, en el qual es jutjava quatre persones de diversos delictes.

El policia hauria falsificat atestats que s'obrien amb les denúncies de persones que deien que havien estat víctimes de tràfic, tot i que no era veritat, per presentar-los davant de les autoritats judicials. Els altres acusats, haurien estat els encarregats de contactar amb persones en situació irregular i haurien actuat com a intermediaris per als pagaments. El relat del fiscal assenyala que aquests tres acusats van actuar sota la dependència del policia, que els indicava les gestions que havien de portar a terme.

Pel que fa al subinspector, el fiscal demana 5 anys de presó i 12 d'inhabilitació pel delicte de suborn de funcionari; 5 anys de presó i 6 d'inhabilitació per falsedat en documentació oficial i 7 anys de presó i 12 d'inhabilitació pel delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, a més de diverses multes i a pagar indemnitzacions als afectats pels danys ocasionats.

Per la resta d'acusats, el Ministeri Fiscal demana penes de 5 anys de presó i 9 d'inhabilitació. Concretament, sol·licita 2 anys de presó i 9 d'inhabilitació com a cooperadors necessaris en el delicte de suborn de funcionari i 3 anys de presó pel delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, a més de multes i indemnitzacions en concepte de responsabilitat civil.