El Parlament rebutja rebaixar un 14% el sou del Govern

El ple del Parlament va aprovar parcialment una moció de la CUP en la qual s´expressa el compromís de reduir i regularitzar dins de les retribucions dels diputats les dietes o indemnitzacions per desplaçament que fins ara perceben de manera addicional a l´assignació fixa. El ple de la cambra va rebutjar, en canvi, un altre dels punts continguts en la moció, en què s´advocava per reduir en el termini de tres mesos un 14% les retribucions dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Generalitat.

Aquesta voluntat de regularitzar les dietes o indemnitzacions per desplaçament dels diputats va ser aprovada dijous per unanimitat. En el text aprovat, el Parlament «es compromet a modificar la disposició transitòria segona del Reglament» de la cambra «durant el primer semestre del l´any 2021 amb l´objectiu de modificar i reduir de forma gradual i progressiva les indemnitzacions que perceben els diputats, així com a regularitzar-les en l´assignació fixa».

Va defensar la moció la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, que va retreure que al Parlament se segueixin cobrant dietes i indemnitzacions per desplaçament, cosa que, segons el seu parer, representa «un sou encobert que no tributa».

La CUP desitjava que la reducció dels sous dels membres del Govern estigués d´acord amb la voluntat de «revertir les retallades» patides anteriorment per la sanitat pública, i també per la crisi provocada per la pandèmia, però la proposta no va comptar amb suficients suports a la cambra. Tant ERC com el PSC van utilitzar la paraula «populisme» per definir la proposta de la CUP i una esmena de Ciutadans acceptada per la formació anticapitalista.

Des d´ERC, Jordi Orobitg va advertir que en època electoral «algunes de les propostes de la CUP ratllen el populisme» i va reivindicar «la dignificació de la política», que passa, va dir, perquè els polítics «tinguin retribucions adequades». Segons Orobitg, això en el seu moment «va ser un triomf dels partits de l´esquerra per no deixar la política en mans de les classes benestants que no necessiten disposar de retribucions perquè ja viuen de rendes».

La diputada del PSC Alícia Romero va demanar «no fer demagògia i populisme», especialment, va dir, els partits que «com PP i Cs governen a llocs com Madrid, on no s´han abaixat els sous».

Josep Maria Forné, de JxCat, va advocar perquè els que assumeixen responsabilitats polítiques «tinguin un reconeixement salarial adequat».