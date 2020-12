Salut espera més ingressos per Nadal i una probable tercera onada al gener

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha assegurat que preveu un increment d'ingressos de malalts de la covid-19 per Nadal i que, segons alguns informes, la tercera onada de la pandèmia és "probable" que arribi al gener. En una entrevista al programa de TV3 "Preguntes freqüents", Argimon ha fet una crida a la responsabilitat davant les pròximes festes nadalenques.

En aquest sentit, ha mostrat la seva preocupació pel moviment que hi haurà durant les festes de Nadal i ha dit que Salut té algun informe del centre de prevenció de malalties a Europa que diu que per aquestes dates, probablement, hi haurà un increment d'ingressos hospitalaris per la mobilitat i la interacció que hi haurà durant les festes.

Argimon ha apuntat que quan més es contagia la gent és quan estem amb persones properes, amb les que tenim més confiança, com la família, amics o gent de la feina que veus cada dia."És aquí on ens contagiem principalment perquè en aquell moment abaixes una mica la guàrdia", ha afegit l'expert.

Argimon ha dit que és "probable" que la tercera onada de la covid-19 arribi al gener, segons indiquen alguns models matemàtics, però ha afegit que no ho saben, perquè es tracta de projeccions matemàtiques.

El que sí que assegura Argimon és que estem davant d'un virus nou, del qual es coneixen molt poques coses i que, per tant, es tracta de "gestionar la incertesa".

Encara que Argimon no espera que a l'estiu hi hagi immunitat de grup, confia que, si les vacunes van bé, tinguem un període estival "no com el del 2019 però millor que el del 2020". Precisament, les dades facilitades aquest diumenge pel Departament de Salut indiquen que la velocitat de transmissió del coronavirus (Rt) ha crescut per sisè dia consecutiu a Catalunya i arriba 0,99, una centèsima més que ahir i molt a prop d'1, el límit marcat pel Govern per replantejar noves restriccions, perquè significaria que la pandèmia entraria de nou en fase expansiva.

Fins ara, el nombre de morts per la pandèmia a Catalunya arriba a 16.152, 63 en les últimes 24 hores.

Per la seva banda, Inma Solé, sotsdirectora de Protecció Civil, ha fet aquest matí una crida a Catalunya Ràdio als que han sortit de pont perquè no tinguin contactes al lloc a on han anat i evitar amb això la propagació de la pandèmia.

Segons els càlculs amb els quals treballa Protecció Civil, uns 485.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona en els últims dies, de manera que preocupa la seva incidència en l'evolució de la pandèmia, encara que Solé ha puntualitzat que és un nombre una mica inferior al d'altres ponts. De cara a Nadal, ha afegit, s'ha de veure "quina situació tenim, què podem fer i com ens hem de comportar".