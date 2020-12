Sàmper defensa l'actuació dels Mossos amb els CDR i l'acte de Vox per "evitar violència"

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra per impedir que la contramanifestació dels CDR davant d'un acte de Vox amb simbologia feixista arribés a la plaça de Sant Jaume. "Des de la perspectiva de la seguretat s'ha d'entendre que és pretén evitar que dos blocs antagònics es trobin. Això hagués provocat violència i l'obligació dels cossos és evitar-la. És evident que si permetem que l'extrema dreta i els antifeixistes s'ajuntin, no acabarà bé", ha afirmat a Ràdio4, preguntat per les crítiques al dispositiu policial per blindar l'acte de Vox, amb moments de tensió amb els CDR. El conseller considera que la persecució de l'exaltació del feixisme és "laxa" a l'estat espanyol i que s'hauria d'endurir.

El titular d'Interior ha recalcat que els Mossos van fer "moltes identificacions" i dues detencions relacionades amb la concentració per un acte de Vox i amb simbologia feixista a la plaça de Sant Jaume, aquest diumenge. Com ja va anunciar aquest diumenge a través del seu compte de Twitter, Sàmper ha explicat que els Mossos estan fent un recull d'informació de les proclames i simbologia feixista per dur un informe a la Fiscalia contra els delictes d'odi.

Amb tot, el conseller ha lamentat que, mentre a altres països europeus, la persecució de l'exaltació al feixisme com a delicte d'odi està "ben resolta", a l'estat espanyol "no és prou potent" i ha assenyalat que de moment no s'han fet "gaires" actuacions en aquest sentit. "Qualsevol conducta feixista hauria de ser penalitzada i perseguida judicialment", ha advertit. Sàmper ha indicat que es van reunir a Interior la setmana passada per analitzar la concentració de Vox i que no hi havia cap element jurídic per prohiobir-la.