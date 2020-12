?? Situació actual al Portal de l'Àngel a les 18:00h



??Si us heu de desplaçar, us recomanem que utilitzeu el transport públic ???? especialment a la zona centre.



??Aquí podeu consultar l'estat del servei de metro i bus: ??https://t.co/F0Xq4aykQn pic.twitter.com/1pNBzX81ht — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) December 7, 2020

La Guàrdia Urbana ha deciditen alguns carrers deltota la tarda, des de les 14 hores aproximadament, per l'que hi ha en aquesta zona. En concret, s'ha tallat Passeig de Gràcia en sentit descendent a l'altura de Gran Via i únicament circulen els autobusos. S'ha fet el mateix al carrer Bergara amb Balmes. La Guàrdia Urbana gestiona que no hi entrin més vehicles fins que es buidi l'àrea perquè hi ha molta congestió i perquè fins i tot hi ha hagut problemes per sortir del pàrquing. Durant aquest pont s'estan registrant cues també en les botigues del centre perquè molts compradors han aprofitat també per comprar els regals de Nadal.