Denuncien 33 persones que participaven en una festa il·legal a la Selva del Camp

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'organitzador d'una festa il·legal aquest dimarts a la matinada, en una casa rural de la Selva del Camp (Baix Camp). Els agents han estat alertats de la celebració als volts de la una de la matinada i s'hi ha apropat per aixecar acta. Hi participaven 33 persones que han estat denunciades i s'ha detingut l'organitzador de la festa que ha intentat agredir un agent dels Mossos. Els assistents a la celebració han fet destrosses a la masia rural, que havien llogat per fer la festa. Els propietaris estan valorant els costos dels danys per presentar una denúncia.