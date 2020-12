La Fiscalia demana gairebé sis anys de presó per a l’exalcalde de Tarragona

La Fiscalia demana cinc anys i vuit mesos de presó a l´exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros (PSC) per l´anomenat cas Inipro, un presumpte desviament al seu partit de fons dels serveis socials municipals denunciat per la CUP. A més, el ministeri públic demana la inhabilitació per a qualsevol càrrec públic durant el temps que duri la condemna i, en concepte de responsabilitat civil, una multa de 12 euros diaris durant 22 mesos.

El fiscal acusa l´exalcalde dels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, frau, falsedat en document públic i falsedat en document mercantil.

L´anomenat cas Inipro, en què també està imputat el PSC, se centra en el presumpte desviament de 276.000 euros de l´Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) al PSC a través d´una empresa presumptament afí a aquest partit, Iniciatives i Programes (Inipro). Inipro va ser contractada en un procediment negociat i sense publicitat per fomentar l´associacionisme entre la població immigrant, però, en comptes de tornar a licitar el servei, el contracte es va prorrogar sense certificar els treballs realitzats.

La instrucció de la peça principal està tancada, tot i que el jutjat d´instrucció número 1 segueix investigant, en una peça separada i secreta, presumptes ramificacions del cas a d´altres municipis socialistes en què també es va contractar Inipro.