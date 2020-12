El Govern nega que es denegués atenció hospitalària als usuaris de les residències

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, i la de Salut, Alba Vergés, han negat que existís «cap ordre» per denegar l´atenció hospitalària a usuaris de residències de gent gran durant la pandèmia de covid-19.

En una compareixença telemàtica en la comissió del Parlament que investiga la gestió de les residències de gent gran, el conseller va respondre així ahir a l´acusació que va llançar l´organització Amnistia Internacional, que la setmana passada va publicar un informe en què denunciava violacions de drets humans en aquest àmbit.

El Homrani, a preguntes de diputats de l´oposició, va assegurar que «no hi ha hagut cap ordre de no traslladar els residents als hospitals», i va explicar que les decisions mèdiques han estat les que han regit les actuacions de el sistema assistencial.

«La decisió d´ingressar o no en un hospital, amb Covid, abans de Covid i després de Covid, sempre la té el personal sanitari des d´una perspectiva clínica, i hem de tenir la màxima confiança en ells», va demanar.

En aquest sentit, Vergés va subratllar que no hi va haver cap ordre per no derivar i que el criteri clínic «és la base» de qualsevol derivació abans, amb i després de la pandèmia. La consellera de Salut va afirmar que durant la primera onada va haver-hi 3.313 persones ingressades en hospitals catalans procedents de residències i que durant la segona onada han estat 1.135, i va subratllar que cada pacient es tracta de forma individualitzada i amb criteri clínic.

D´altra banda, El Homrani va defensar que, amb la irrupció de la pandèmia, el Govern va millorar els mecanismes de coordinació entre les residències i l´àmbit sanitari.