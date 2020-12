Un home mor a Sabadell després de ser agredit

Els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Metropolitana Nord han detingut aquesta matinada un home, de 51 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sabadell, com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi. Els fets van passar aquest dilluns, a les 23:00 hores de la nit, quan un home va agredir un altre al carrer Poble Bubi de Sabadell. Immediatament es van activar el serveis d'emergència que no van poder fer res per salvar la vida de la víctima, un home de 37 anys. La investigació ha permès, hores després, detenir a Sabadell el presumpte autor. El detingut passarà durant els propers dies a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell.