Junts blinda Costa tot i la seva reunió amb ultres independentistes

La portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, va donar ahir «tota la credibilitat» a les explicacions del vice-president primer del Parlament, Josep Costa, després de la polèmica per participar en una reunió amb el partit ultra i xenòfob Front Nacional de Catalunya. Segons Artadi, aquesta polèmica «falsa i interessada» busca «desgastar la persona que ha liderat des de JxCat al Parlament» la reivindicació de drets i llibertats amb «accions, i no proclames».

«Si una persona s´ha destacat per defensar drets i llibertats al Parlament ha estat Josep Costa. Si una persona ha defensat que el 30 de gener es pogués investir Carles Puigdemont ha estat Josep Costa. Si una persona ha defensat el dret a votar dels presos i preses polítiques ha estat Josep Costa. Si algú ha defensat l´acta del president Torra com ha fet la majoria del ple del Parlament ha estat Josep Costa», va dir Artadi.

A poc més de dues setmanes de la convocatòria automàtica d´eleccions per al 14 de febrer, la tensió entre JxCat i ERC segueix agreujant-se, amb acusacions obertes de joc brut i peticions creuades de dimissió. La reunió a la qual van assistir Costa (JxCat) i representants de Demòcrates amb l´FNC per tal d´explorar un hipotètic front unitari per a les eleccions del 14-F ha estat la metxa de l´últim desacord.

En transcendir la reunió, el president del grup d´ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va demanar la dimissió de Costa, protagonista de nombrosos xocs amb Esquerra al llarg de la legislatura, encara que aquesta vegada, a les portes d´una nova campanya electoral, l´intercanvi d´acusacions ha arribat a nivells superiors.

Ahir dilluns, en declaracions a Catalunya Ràdio, Costa va acusar Sabrià d´orquestrar una «campanya de difamació» en contra seu i va exigir a ERC que «no instrumentalitzi» l´extrema dreta com a «arma llancívola» per fer mal a JxCat. «Prendrem mal tots, i ells els primers, si instrumentalitzen l´extrema dreta electoralment per fer mal als adversaris i per treure un rèdit de partit», ha alertat Costa, que ha admès que va cometre «un error personal» en connectar-se a aquesta reunió «sense saber exactament qui» participava en ella.

Malgrat la insistència d´ERC a reclamar la dimissió de Costa, la vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va fer pinya amb ell i va puntualitzar que va acudir a aquella reunió a títol personal. «JxCat no participa en cap reunió perquè no està buscant una coalició electoral amb cap partit», va recalcar Artadi.

Una altra de les formacions involucrades en la polèmica reunió és Demòcrates: ERC ha decidit trencar l´aliança parlamentària i ha exigit als seus dos diputats, Antoni Castellà i Assumpció Laïlla, que deixin l´escó.

La resposta de Castellà va ser convidar els 30 diputats d´ERC a abandonar el seu propi grup al Parlament per «incompliment» de les bases de l´acord que van segellar per presentar-se units a les eleccions del 21 de desembre de 2017.

Per «coherència», va dir, són els diputats d´ERC qui haurien de marxar del grup republicà si ja «no estan d´acord» amb la via unilateral cap a la independència que sí defensaven el 2017.

Castellà va obrir la porta a una aliança electoral amb JxCat i altres forces que apostin per la «confrontació» amb l´Estat i la via unilateral, encara que si aquesta coalició no és possible Demòcrates es presentarà en solitari.

Aliena al terratrèmol polític generat, la plataforma Donec Perficiam, impulsora de la polèmica reunió de la setmana passada, ha convocat per a aquest dimecres les mateixes forces polítiques a una nova trobada i, en un comunicat, ha carregat veladament contra ERC per utilitzar «qualsevol excusa per blanquejar la seva intenció de no impulsar una candidatura forta» i unitària.

Per la seva banda, la líder de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, va reclamar al president del Parlament, Roger Torrent, que retiri a Costa la potestat de substituir-lo en els plens i en qualsevol altre acte institucional.

La candidata del PDeCAT a la Generalitat, Àngels Chacón, va evitar en canvi criticar Costa, però va destacar que el seu partit sí va declinar participar en la reunió de Donec Perficiam.