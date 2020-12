Mascaretes, poca distància als carrers i cues a les botigues: el centre de Barcelona s'omple de nou

Aquest dimarts 8 de desembre el centre de Barcelona ha tornat a quedar marcat pes les aglomeracions al centre. Després d'un dilluns de pont de la Puríssima amb riuades de gent amb bosses de compres, aquest cop els compradors també han volgut gaudir del primer dia festiu de botigues obertes de la campanya de Nadal. Molts d'ells asseguraven venir de fora de Barcelona aprofitant que després del cap de setmana no hi ha confinament municipal. Fossin forasters o barcelonins, tots passejaven ben abrigats i protegits amb mascaretes per evitar la propagació de la covid-19, mentre ha estat impossible garantir la distància de seguretat als carrers. Dins les botigues s'ha respectat l'aforament limitat, fet que ha provocat cues a les entrades.

Els compradors consultats per l'ACN han admès "sorpresa" per les aglomeracions i també petites recances davant la situació. "M'he espantat una mica quan he vist una cua tant llarga", explicava la Sara, que viu a Barcelona i aquest dimarts ha optat per acostar-se al centre per comprar roba d'abric. Assegurava que havia hagut de fer més de 40 minuts de cua per entrar a un establiment de la plaça Catalunya que aquest pont de la Puríssima ha acumulat esperes de gairebé 2 hores.

A la mateixa cua, en Carlos, de Calella, s'ho prenia amb resignació: "No queda més remei. Amb la situació que estem passant amb la covid-19, és raonable que es mantinguin aquestes mesures de seguretat per prevenció i garantia per a tothom". "Qui aquest any vulgui comprar alguna cosa, haurà de respectar les normatives", afegia.

Una resignació que compartien la Paula i la Maria, dues estudiants universitàries residents a Sant Joan Despí que aquest dimarts s'han acostat expressament a Barcelona per comprar roba i decoració nadalenca. "Preferim haver de fer cua i que dins les botigues hi hagi menys aforament, que no pas que tothom entri alhora", asseguraven, mentre lamentaven que es mantinguin tancats els centres comercials.

Una crítica similar la feia la Helen, de Santa Coloma de Gramenet. Davant el tancament dels grans centres, assegurava que aquest any ha decidit canviar els preparatius de Nadal: "Potser compro menys o ho faig per internet, perquè fer moltes cues em fa mandra".

Uns metres més enllà, la Maria explicava que viu a Coma-ruga i havia decidit visitar Barcelona amb la família per fer compres "perquè al costat de casa només hi ha un centre comercial i no s'hi pot anar". "Només ens podem desplaçar entre setmana i hem aprofitat avui, però la veritat és que ens hem trobat massa gent", apuntava.

Acompanyada dels seus fills i marit, reconeixia que la multitud de gent li provocava "aprensió" . Reconeixia una sensació similar l'Adrià, veí de Nou Barris, a la mateixa capital catalana. Ell assegurava que estar envoltat de tantes persones li genera inseguretat, "tot i que, si tothom va amb mascareta, es pot estar una mica més tranquil".

"Jo pensava que hi hauria menys gent, però les aglomeracions que hi ha demostren que li estem perdent la por a la pandèmia", afirmava l'Estefania, que feia la mateixa cua que els anteriors compradors. "Ens estem adaptant, no queda més remei", afegia.

Carrers tallats per dissuadir els vehicles

Les aglomeracions d'aquests dies han dut la Guàrdia Urbana a fer restriccions de circulació en alguns carrers del centre. Per exemple, aquest dilluns van restringir el pas de vehicles des de les 14 h al Passeig de Gràcia en sentit descendent i al carrer Bergara amb Balmes. La Guàrdia Urbana va estar regulant el trànsit per evitar l'entrada de cotxes i motos fins que es buidés la zona.