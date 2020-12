Votants a la fuga a Catalunya

El sondeig preelectoral de GESOP que ahir va publicar El Periódico reflecteix uns transvasaments de vot molt previsibles, però també altres fins fa poc inversemblants i que la Catalunya del procés està consolidant. Comencem amb els dos socis de Govern, que es disputaran la victòria electoral amb permís del PSC. El sondeig mostra com ERC ha vist minvada la seva capacitat per atraure votants de JxCat, que és ara la formació que capta més electors procedents d´Esquerra. El 10,3% dels votants que van triar la papereta republicana a les eleccions de 2017 (un de cada 10) donarien suport ara a Junts. No obstant això, el partit d´Oriol Junqueras i Pere Aragonès només absorbiria el 7,4% dels afins a la marca de Carles Puigdemont i Laura Borràs.

L´elecció de Borràs ha millorat la fidelitat de vot de Junts (63,5%). La dels republicans ha retrocedit (59,8%) i dos de cada 10 votants es declaren ara indecisos. Malgrat això, ERC atresora més capacitat per atraure vots transversals, més enllà del sobiranisme. Rep suports d´electors de PSC, comuns, CUP... i fins i tot de Cs (4,6%).

L´escissió més important de JxCat, el PDeCAT, amb prou feines li arrabassa de moment el 5,7% dels seus votants de 2017. Lleugerament més gran és la pèrdua de vots cap a ERC (7,4%), però la compensen atrapant un de cada 10 simpatitzants republicans. Si alguna cosa certifica que l´eix esquerra-dreta va quedar fulminat pel procés és que el 12,6% d´electors de la anticapitalista CUP votarien ara Borràs. I un 2% dels que van votar Puigdemont donarien suport ara als cupaires.

Els socialistes catalans estan en ratxa. Miquel Iceta recolliria vots per la seva esquerra i per la seva dreta, traient el màxim partit de l´enfonsament de Cs. El PSC recull el 17,5% dels votants que van donar el triomf als taronges el 2017 i el 13,2% dels electors dels comuns, la seva frontera més tradicional. Cs, que va guanyar les eleccions el 2017, es dessagna en totes les direccions. El 17,5% migra al PSC; el 8,7%, a Vox; i el 8,2%, al PP. Més sorprenent és el lleu, però existent, transvasament de vot de Cs a ERC (4,6%).